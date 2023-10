Feira da Qualidade encerra com Ronaldo Lemos falando sobre Inteligência Artificial em Manaus

Manaus (AM) – O último dia de Feira da Qualidade, na noite desta sexta-feira (20), contou com a palestra do especialista Ronaldo Lemos, que falou sobre Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias usadas no mundo atualmente. A Feira iniciou na última terça-feira (17) e movimentou o Studio 5, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com Ronaldo Lemos, especialista em temas de tecnologia, inovação e futuro, eleito em 2015 pelo FEM um dos “Jovens Líderes Globais”, a todo momento são gerados dados em nosso cotidiano e que falam sobre nós mesmos e nossa forma de viver.

“Quando usamos computador, aquilo gera dados detalhados, assim como usamos o celular, ou compramos no supermercado, quando falamos com uma caixa de som ou quando andamos nas ruas, já que algumas câmeras de segurança espalhadas pela cidade geram dados a nosso respeito. Estamos vivendo na Era dos Dados”, explicou.

Ao citar exemplos de aparelhos conectados e que geram dados, Lemos falou sobre uma garrafa térmica conectada à Internet que mede a temperatura da bebida e manda informações para o celular caso a bebida esteja quente, por exemplo. Segundo ele, tal formato da garrafa serve para gerar valor agregado e o que antes poderia custar 2 dólares, pode ser cobrado a 37 dólares.

Em alta atualmente, outro assunto abordado por Lemos foi o uso da IA. A palestra discutiu a capacidade desenvolvida pelas máquinas para funcionar de forma inteligente, lembrando como agem e pensam os humanos.

“A IA já vai vir embarcada no celular. Como o caso de vir com um secretário virtual, que vai atender suas ligações e filtrar suas ligações importantes. Outro ponto simples é fazer uma foto desfocada e o celular corrigi-la digitalmente. Controle de som, ajuste de texto, zoom, tudo isso a IA faz”, disse.

Mas fez um alerta: “Vocês já ouviram falar que dados é igual petróleo? Os dados, hoje, são uma fonte de riqueza muito grande, só que, assim como petróleo, o dado também vaza e gera dano ambiental difícil de reparar. Não tem como desvazar, mas é preciso reparar o dano. O dado gera grande poder, mas gera grandes responsabilidades”, lembrou ao dar um spoiler sobre um programa gravado em Manaus e que vai ao ar em novembro no programa Fantástico, da Rede Globo.

Advogado por formação, Lemos, foi um dos idealizadores do Marco Civil da Internet e coautor do estudo que serviu como base ao Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT).

Além das palestras magnas de Cristiano Zanetta, o “Batman do Brasil”, e de Carol Paiffer, o evento contou com exposições de dezenas de empresas e organizações atuantes no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Balanço da Feira da Qualidade

De 18 a 20 de outubro, a Feira do Programa Qualidade Amazonas (PQA) apresentou aos visitantes uma programação vasta e diversificada, que incluiu palestras com personalidades nacionais, além empresários e acadêmicos de destaque.

Contou ainda com uma mostra das 56 empresas que concorrem ao Prêmio PQA (Prêmio Qualidade Amazonas) 2023 e estandes das organizações presentes. A iniciativa é da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), por meio do Dampi (Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria) responsável pelo Programa Qualidade Amazonas (mesma sigla do prêmio), em parceria com o Sebrae-AM (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – Seção Amazonas).

A gestora do Dampi, Erlen Montefusco, fez um balanço sobre os dias de programações e palestras.

“Foi resultado de um planejamento que iniciou no ano passado, quando acabou a primeira edição. Pensamos em fazer a feira em um espaço maior, justamente por conta de uma adesão maior das empresas. Foi muito positivo, pois tivemos o envolvimento de grandes empresas, de pequenas empresas. Nossa parceria com o Sebrae/AM tem mais de 30 anos. Conseguimos trazer atrações nacionais, trazer conteúdo para as pessoas que estiveram aqui nesses dias. Atingimos nosso objetivo. É um evento novo desse formato, desse tamanho com a indústria. Todo mundo ficou satisfeito. Agora é programar 2024”, avaliou.

A Feira foi realizada no Pavilhão do Centro de Convenções do Studio 5 que possuí 7.550 m² de área para exposição das principais empresas e organizações de Manaus, conta com 85 estandes, espaços de área livre, área gourmet, área instragramável, lounge, além da plenária para 3 mil pessoas.

*Com informações da assessoria

