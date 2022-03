Vídeo: estudantes trocam socos e puxões de cabelo em ônibus

Manaus (AM) – Um vídeo, divulgado nas redes sociais, que viralizou nesta sexta-feira (18), mostra imagens de duas estudantes brigando dentro do transporte público. Enquanto as jovens trocavam puxões de cabelo e tapas, um grupo de estudantes acompanhou toda a cena e incentivou a briga, filmando e brincando com o fato.

As duas adolescentes que se desentenderam e partiram para a agressão, aparentemente, estudam na Escola Estadual Cristo Rei, no município de Cariacica, no Espírito Santo.

Em volta da briga, os alunos gritavam para as jovens não pararem e muitos filmaram todo o desentendimento. Porém, depois de tantos socos e chutes, alguns alunos decidiram afastar as meninas para interromper a violência.

Veja o vídeo:

Demais estudantes incentivaram a briga. Imagens: Reprodução

Edição: Leonardo Sena

