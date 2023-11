Jovem morre em UTI de hospital ao procurar por ajuda durante 4 dias seguidos

Matheus Leocádio, de 22 anos, morreu após buscar atendimento médico na Santa Casa de São Roque (SP), por quatro dias seguidos. A morte do jovem aconteceu no sábado (18), após ele ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Brevemente ao que apurado o jovem foi até o hospital levado por seus familiares reclamando de fortes dores. Dos três primeiro atendimento que ele fez na unidade hospitalar, ele foi medicado e foi brevemente liberado. Porém, voltou para o hospital em uma terceira vez em situação critica e tendo convulsões.

A mãe do jovem implorou para equipe médica internar seu filho, pois o caso era grave, mas nenhum médico da Santa Casa de São Roque ali no atendimento ao jovem sábia o que de fato está ocorrendo com Matheus e unicamente informaram aos pais do jovem que não podia fazer nada.

Tendo em vista que o jovem estava tendo uma piora em seu estado de saúde, ele foi intubado na UTI e no quarto dia, após sofrer com as fortes dores, não resistiu e morreu.

O vereador Cabo Jean, informou em rede social que conversou com a mãe do jovem que os médicos chegaram a dizer que o jovem estava com frescura.

O Jornal Correio do Interior teve conhecimento do caso na tarde desta segunda-feira (20) e buscou explicações com o setor de saúde de São Roque, bem como com a empresa que gerencia o quadro de médicos da Santa Casa de São Roque. Mas nenhuma das partes deu resposta sobre.

O Prefeito Guto Issa também foi procurado para falar sobre, mas não retornou aos contatos do jornal. Aguardamos um posicionamento público do Prefeito, além da direção da Santa Casa sobre o caso que tem revoltado amigos e familiares do jovem.

*Com informações do Correio do Interior

