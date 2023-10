Mulher que foi agredida a marretadas e queimada com duas crianças morre em hospital

Natasha Albuquerque, de 30 anos, morreu na tarde deste domingo (08). Ela era a única sobrevivente do ataque que tirou a vida de Luísa Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, e Ana Beatriz, de 4 anos, no dia 23 de setembro.

O principal suspeito do crime, David Souza Miranda, de 39 anos, era pai de Luisa e foi preso enquanto tentava fugir. Depois do crime, ele colocou fogo na casa onde elas estavam. Natasha era sua ex-cunhada e teve 90% do corpo queimado. Segundo as investigações da polícia, David cometeu o crime para se vingar da sua ex-mulher, Nayla Maria de Albuquerque.

Crime brutal

À polícia, Nayla disse que David insistiu para ver a filha no dia do crime. Por isso, eles teriam combinado de a menina ir à casa dele às 22h na companhia da tia Natasha, a única pessoa adulta da família que podia ter contato com ele, e da prima Ana Beatriz. No local, o homem teria agredido as três com golpes de marreta e, posteriormente, ateado fogo na casa.

Um vizinho de David contou à polícia que chegou a entrar na casa para socorrer as crianças. No local, ele disse que encontrou a menina mais nova com as pernas amarradas na cama, com o corpo queimado, mas ainda viva. Segundo ele, a mais velha, Luisa, não respondia mais a nenhum estímulo e já parecia estar morta. Segundo a testemunha, Natasha estava em um sofá na sala, “toda queimada e não falava nada”. Ela seguia internada em estado grave.

Cerca de duas horas depois do crime, de acordo com o depoimento de Nayla, David teria ligado, dizendo que ela: “tinha causado uma desgraça na família e que sua filha tinha implorado para não morrer”. A frase faz menção às denúncias feitas por ela à polícia sobre as agressões sofridas contra ele, que era “agredida fisicamente durante todo o relacionamento”. Além disso, contou que a filha Luísa Fernanda assistia às cenas de agressão e também era vítima dele. Segundo Nayla, em uma ocasião, David teria batido em Luísa de tal forma que a menina ficou com a perna roxa. Ele dizia que era uma maneira de corrigi-la.

Com informações do Extra Online*

