Alta no preço do cimento em Manaus ainda é impacto da seca nos rios, aponta Procon-AM

Preço do cimento em Manaus assusta os clientes

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon/AM) se manifestou, na terça-feira (5), sobre a recente fiscalização realizada na fábrica de cimento e nas revendedoras na capital do estado.

Segundo o órgão, durante a inspeção, constatou-se que a fábrica tem enfrentado dificuldades no fornecimento devido à escassez de insumos, o que resultou em uma oferta reduzida para os revendedores.

Essa escassez tem impactado diretamente os preços do cimento no comércio local, resultando em um aumento significativo. Os revendedores, ao adquirirem quantidades limitadas, têm repassado esses custos às lojas, gerando um aumento sequencial nos preços ao longo da cadeia de distribuição.

O Procon-AM reconheceu que essa situação tem gerado preocupação para os consumidores, uma vez que os preços elevados afetam diretamente o acesso a esse material essencial para a construção.

Por fim, o instituto reafirmou seu compromisso em acompanhar de perto essa situação e, caso necessário, adotará as medidas adequadas para resolver a questão, garantindo um mercado equilibrado e acessível para todos os consumidores.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Procon-AM orienta consumidores sobre riscos nas falsas promoções da Black Friday

Procon-AM alerta sobre possíveis golpes de boletos falsos; veja dicas

Procon-AM notifica 123 Milhas após cancelamento de pacotes de viagens