Pacientes em tratamento contra o câncer recebem visita do Papai Noel em Manaus

Manaus (AM) – Os pacientes que fazem tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), receberam nesta quinta-feira (21) a visita do Papai Noel. O bom velhinho entregou presentes às crianças e adolescentes internados na ala pediátrica e kits de higiene e limpeza aos pacientes internados nas enfermarias femininas e masculinas da unidade hospitalar.

A ação foi organizada pelas organizações não governamentais (ONGs) Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC) e Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM), e contou com a colaboração de servidores e voluntários do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC/FCecon).

O Papai Noel percorreu os nove andares das Enfermarias distribuindo esperança, sorrisos e alegria. Foi o que disse a paciente Márcia Roberta Pinto de Souza, que estava internada para o tratamento de um câncer renal. “Fiz a cirurgia ontem. Estou aguardando somente a alta médica para voltar para casa e, agora, a visita do Papai Noel! Achei a ação maravilhosa, não esperava o presente e a surpresa”, confessou.

Os mesmos sentimentos de esperança, alegria e surpresa foram compartilhados pela dona Valdenize Marques ao receber a visita do Papai Noel. “Estou muito agradecida, pois não esperava. Soma-se a tudo isso a minha cirurgia que foi realizada e a alta que estou aguardando”, disse.

Segundo a Coordenadora Estadual de Atenção Oncológica, Marília Muniz, a ação contou com a presença de dois Papais Noéis, que se revezaram na entrega dos presentes e kits de higiene e limpeza aos pacientes. Ela explicou que eles percorreram todo o hospital, como por exemplo, os serviços de Ambulatório, Serviço Social, Imagenologia, Quimioterapia, Radioterapia, Urgência e Emergência, dentre outros.

“Agradeço a todos os benfeitores que possibilitaram a confraternização natalina dos pacientes em tratamento na FCecon, realizada hoje. Todos voltaram felizes para casa após receber um presente de Natal, um abraço do Papai Noel e dos voluntários, que se dispuseram a vir ao hospital. Desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo”, disse Muniz.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Chefs dão dicas para surpreender no Natal com pratos de inspiração amazônica

Turismo Amazônico conta com novos profissionais qualificados

Casa Azul Amazônia intensifica campanha de doações para manutenção da instituição