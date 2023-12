Casa Azul Amazônia intensifica campanha de doações para manutenção da instituição

Manaus (AM) – A Organização Sociedade Civil (OSC) Casa Azul Amazônia reforça, nesse período de festas de fim de ano, a campanha permanente de doações de alimentos, fraldas e medicamentos para as crianças deficientes que recebem atendimento na instituição. “Esse é um período importante para a casa garantir a qualidade nos atendimentos que serão ofertados no início do ano”, enfatizou a presidente da instituição, Elaine Costa.

A Casa Azul Amazônia atendeu, ao longo dos primeiros meses de funcionamento, cerca de 1600 crianças, sendo 400 atendimentos por mês e esses atendimentos só foram possíveis através das doações dos nossos amigos e parceiros.

Para ajudar a instituição Casa Azul Amazônia com doações, você pode ir à sede que está localizada na Rua Luiza Contente, conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, e funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 17h ou através do pix: CNPJ N° 21.929.495/0001-08. Além da campanha pontual de Natal, a Casa Azul Amazônia recebe doações de fraldas, alimentos e medicamentos ao longo do ano inteiro para manter a sua funcionalidade.

Para mais informações sobre doações e atendimentos na instituição é só entrar em contato através do WhatsApp (92) 98490-7536 e para conhecer a instituição nas redes sociais, é só seguir @casaazulamazonia no instagram.

Sobre a Casa Azul Amazônia

A Casa Azul Amazônia é uma Organização Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativo, situada na Rua Luzia Contente, Conj. Kissia, bairro Dom Pedro, que nasceu através da Associação de Apoio Lar de Vitórias e tem o objetivo de atender crianças com deficiência em vulnerabilidade social.

A instituição abriu as portas em agosto desse ano e oferta serviços de psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, serviço social, arte e pintura. Atualmente a instituição atingiu o limite de atendimento diários e os novos inscritos estão em lista de espera e segundo a presidente da instituição Elaine Costa, a equipe está trabalhando incansavelmente para poder atender mais crianças.

*Com informações da assessoria

