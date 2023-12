Adolescentes que assaltaram e atiraram em passageiro de ônibus são apreendidos em Manaus

Manaus (AM) – Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite de quinta-feira (21), no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A dupla é apontada pelo envolvimento em um assalto e tentativa de latrocínio registrada na linha de ônibus 678, na manhã do mesmo dia.

A equipe da Polícia Militar da Companhia de Operações Especiais (COE) recebeu informações de que, os adolescentes estariam escondidos na rua Rio Dimiti, após participarem do crime. A equipe foi até o endereço e localizou a dupla que, ao visualizar a viatura, fugiu e foi alcançada pelos policiais militares.

De acordo com o comandante da COE, capitão Adaumir, foram encontrados diversos itens roubados em posse da dupla.

“Realizamos a abordagem e revista pessoal nos adolescentes e na residência onde eles estavam escondidos. Encontramos todo o material oriundo do roubo realizado naquela manhã. Essa foi uma ação de pronta resposta da COE para encontrar os responsáveis pelo assalto. Uma terceira pessoa envolvida no crime ainda está sendo procurada pela Polícia Militar”, afirmou o capitão Adaumir.

No total, foram apreendidos oito celulares de diversas marcas, 25 relógios, três relógios smartwacht, 12 fones de ouvido, três caixinhas de som e os objetos usados para praticarem o roubo: uma faca, um simulacro de pistola e um estojo de calibre 38 deflagrado.

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde foram autuados pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado e roubo majorado.

Passageiro é baleado após reagir a assalto em ônibus de Manaus. pic.twitter.com/A2y95f6As5 — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 21, 2023

Ocorrência

Na manhã de quinta-feira (21), por volta de 05h45, três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, entraram no ônibus da linha 678 na altura da quadra da escola de samba Grande Família, no bairro São José Operário.

Ao anunciarem o assalto, o trio rendeu um dos passageiros que reagiu e foi alvejado com tiros no tórax, braço e pescoço. Os criminosos continuaram o assalto, levando diversos pertences dos passageiros e, em seguida, desceram do coletivo próximo ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde um veículo aguardava o trio para fugir do local. A vítima baleada segue internada recebendo atendimento médico.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

