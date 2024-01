Em Manaus, homem é preso com armas e drogas

Manaus (AM) – Um homem, de 23 anos, foi preso com arma de fogo e entorpecentes, na Zona Leste de Manaus, na noite de quarta-feira (24). A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Os policiais militares da Rocam, durante motopatrulhamento tático nas imediações da rua B, no bairro Jorge Teixeira, conhecida pelo intenso tráfico de drogas e confronto de facções pelo território, avistaram algumas pessoas que, ao perceberem a presença da equipe, fugiram.

Nas buscas na área foi encontrado um suspeito, que estava usando colete balístico. Na revista pessoal foi encontrado com ele, duas bolsas tipo tiracolo com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, uma capa com placa balística, nove porções pequenas de maconha; oito trouxinhas de cocaína; três porções pequenas de oxi; 43 trouxinhas de oxi; dois aparelhos celulares, quatro balanças de precisão e dinheiro no valor de R$52,00.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda durante a prisão foi verificado que ele já possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

