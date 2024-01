VÍDEO: Carro faz retorno proibido e atinge motociclista na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista, ainda não identificado, ferido na manhã deste sábado (27), na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o condutor do carro tentou acessar um retorno irregular e causou a colisão.

O vídeo mostra o automóvel de modelo Fiat Palio, placa NOR-1531, dando ré na pista e atravessando as faixas em direção a um retorno em local proibido. Na manobra, a motocicleta que vinha atrás não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu com o carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorrer o motociclista. A vítima foi encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Parentes e o patrão da vítima, que é frentista e estava a caminho do trabalho no momento do acidente, compareceram no local.

O motorista do carro permaneceu no local até a chegada do SAMU e da Polícia.

