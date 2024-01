Amazonas FC anuncia volante Fellipe Bastos, ex-Vasco da Gama, para a temporada 2024

Manaus (AM) – O Amazonas FC anunciou a contratação do volante Fellipe Bastos, nesta quarta-feira (31), para a temporada 2024. O jogador campeão brasileiro e da Copa do Brasil por Corinthians e Vasco, respectivamente, já treina com o elenco aurinegro e agora aguarda regularização para ficar à disposição do técnico Luizinho Vieira. Seu último clube foi o Avaí-SC, pelo qual disputou a Série B do Brasileiro do ano passado.

“Muito feliz de estar aqui. Estou desde o ano passado conversando com o presidente Weslley (Couto) sobre uma vinda para cá. Esse ano alguns amigos meus vieram, e a equipe também conseguiu o acesso. É um projeto que eu quero para a minha carreira, estou com muita vontade de realizar sonhos e junto com meus companheiros vamos buscar ter um ano feliz”, disse o atleta.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Fellipe Ramos Ignez Bastos tem 33 anos e chega à Onça-pintada para sua primeira experiência profissional no futebol do Norte. Além de Corinthians e Vasco, clubes pelos quais conquistou os principais títulos da sua carreira, ele acumula passagens por Avaí, Goiás-GO, Sport-PE, Baniyas-EAU, Al Ain-EAU, Grêmio-RS, Ponte Preta-SP, Servette-SUI, Belenenses-POR, Benfica-POR, PSV-HOL e Botafogo-RJ.

Recuperação

Em busca da primeira vitória na temporada e reforçado pelo experiente volante, o Amazonas encara o Rio Negro no sábado (3), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, em duelo válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Barezão 2024. Atualmente, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira soma dois pontos e ocupa a quarta colocação do grupo A.

Leia mais

Amazonas FC oficializa a contratação do zagueiro Iván Alvariño, do Boca Juniors-ARG

Amazonas FC lança programa de sócio-torcedor em shopping de Manaus; confira planos

Bolsa Esporte Estadual 2023: prazo de prestação de contas dos beneficiados é prorrogado no AM