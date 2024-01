Amazonas FC oficializa a contratação do zagueiro Iván Alvariño, do Boca Juniors-ARG

Manaus (AM) – O Amazonas FC segue se reforçando para a temporada 2024. Nesta terça-feira (30), o clube oficializou a chegada do zagueiro argentino Iván Alvariño, que pertence ao Boca Juniors-ARG e chega por empréstimo. O defensor chega ao time aurinegro após vestir a camisa do Guarani na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo com a Onça-pintada é de um ano.

“Estou muito feliz de estar aqui no Amazonas, de conhecer o clube e as pessoas daqui. É bom poder contar com companheiros que falam o mesmo idioma. No passado estive no Guarani com colegas que falavam espanhol e isso ajudou muito”, explicou o defensor, que terá a companhia do paraguaio Jorge Jiménez, do argentino Diego Torres e do espanhol Mauro Bravo.

Alexis Iván Alvariño tem 22 anos e nasceu em Gregorio de Laferrere, cidade localizada na província de Buenos Aires, na Argentina. Revelado pelo Boca Juniors, atuou somente uma vez pelo Xeneize e defendeu nas duas últimas temporadas o Guarani-SP, clube pelo qual disputou 27 partidas. Pelo Aurinegro, ele disputará sua terceira Série B da carreira.

Recuperação

Em busca da primeira vitória na temporada e reforçado pelo zagueiro argentino, o Amazonas encara o Rio Negro no sábado (3), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, em duelo válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Barezão 2024. Atualmente, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira soma dois pontos e ocupa a quarta colocação do grupo A.

Leia mais

Amazonas FC lança programa de sócio-torcedor em shopping de Manaus; confira planos

Copa do Brasil 2024: sorteio define adversários de Amazonas e Manauara na primeira fase; confira

VÍDEO: Neymar admite estar acima do peso, mas rebate hate