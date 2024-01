Bolsa Esporte Estadual 2023: prazo de prestação de contas dos beneficiados é prorrogado no AM

O Governo do Amazonas prorroga o prazo para prestação de contas das contrapartidas assinadas em contrato, dos beneficiados pelo Bolsa Esporte Estadual 2023, até o dia 23 de fevereiro. O patrocínio financeiro coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) visa incentivar atletas e paratletas em mais de 30 modalidades esportivas.

“O Bolsa Esporte Estadual é uma ferramenta valiosa para o crescimento e excelência de nossos atletas. O patrocínio não apenas fortaleceu o cenário esportivo na capital, mas também estendeu sua influência para o interior do estado”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

A prestação de contas inclui a entrega de relatório contendo documentos fotográficos, materiais impressos e outros elementos que comprovem as contrapartidas exigidas no contrato. A documentação deve ser entregue no setor de protocolo da Sedel, localizado na Vila Olímpica de Manaus, na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste. O horário de atendimento é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a quinta-feira, e até às 14h nas sextas-feiras.

O não cumprimento pode acarretar na devolução do valor financeiro e o impedimento de participação nos patrocínios futuros do Governo do Amazonas, colocando o atleta ou paratleta em situação de inadimplência no Sistema de Administração Integrada (AFI), da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

*Com informações da assessoria.

