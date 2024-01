Amazonas FC lança programa de sócio-torcedor em shopping de Manaus; confira planos

Manaus (AM) – O Amazonas FC lança, nesta quinta-feira (25), no Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus, seu programa de sócio-torcedor, o Sócio Amazonas. Com mais de 2 mil pré-cadastros já registrados na plataforma aurinegra desde domingo (21), o clube planeja uma grande ação, com a presença de alguns jogadores do atual elenco a partir das 20h.

Com os planos Onça Bronze, Onça Prata, Onça Ouro e Onça Diamante, que variam de R$ 29,90 a R$ 1 mil, o programa vai oferecer diversos benefícios aos associados, como desconto na compra de ingressos, de produtos licenciados e na rede de parceiros oficiais do clube, além de sorteio de experiências exclusivas, como acesso diferenciado em dia de jogos e atendimento prioritário.

“Queremos ofertar ao torcedor uma nova experiência. Era algo que muitos pediam e acreditamos que essa seja o momento ideal para a implementação do programa, com o clube em ascensão e precisando, mais do que nunca, do apoio da torcida numa temporada desafiadora que teremos pela frente”, explicou o presidente da Onça-pintada, Weslley Couto.

Com a implantação do programa, o Aurinegro planeja aumentar e fidelizar o público em seus jogos ao longo de toda temporada, ter crescimento nos índices de audiência nos canais de transmissão de jogos, aprimorar a eficiência do marketing relacionado aos torcedores e ter um acréscimo de receita para novos investimentos no clube.

Atual campeão amazonense e único representante do Estado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas volta a campo nesta quarta-feira (24), pelo Amazonense. Na Arena da Amazônia, às 20h, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira encara o Princesa do Solimões, em busca da primeira vitória na temporada, em duelo válido pela segunda rodada da competição.

Confira planos disponíveis no ‘Feirão’

