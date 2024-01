Inovação ‘pet friendly’: grupo de restaurantes cria cardápio para cachorros e entra em segmento milionário

Cresce no Brasil a oferta de espaços “pet friendly” e empreendedor investe no segmento no Amazonas

Manaus (AM) — Nos últimos anos, tem crescido no Brasil a oferta de espaços “pet friendly” (amigáveis aos animais de estimação, em português). Parques, centros comerciais e cafeterias, por exemplo, já disponibilizam infraestrutura que permite a circulação e garante o conforto de cães e gatos. Foi exatamente observando outros lugares que o empreendedor Gabriel Brasil Geraldo, proprietário do grupo Ancho, responsável pelo Ancho Steak Burger e o Bona Cucina Italiana, decidiu inovar trazendo esse conceito para Manaus.

“Observei uma carência de opções para os pais levarem seus pets. Vi poucos restaurantes ‘pet friendly’ em Manaus e os poucos que encontramos não ofereciam nada além de espaço. Viajando pelo país, percebi a oportunidade observando outros locais e resolvi inovar, sendo o primeiro em Manaus a oferecer um menu específico para os pets, elaborado por profissionais especializados. Fizemos uma parceria com o ‘Little Pets’, que deu treinamento para nossa equipe e nos fornecem as rações. Aqui, seguimos todas as normas sanitárias e de limpeza para que não haja nenhum problema relacionado à presença dos pets. Por enquanto, elaboramos o menu apenas para os cachorros, mas já estamos considerando estender a experiência a outros pets”, comenta.

Com visão empreendedora, Gabriel, administrador de empresas e pós-graduado em Gestão Empresarial, conseguiu – com essa estratégia – atrair público e aumentar a rotatividade e fidelidade dos clientes. Fez bem!

De acordo com um censo recente do Instituto Pet Brasil, a população de animais de estimação no Brasil ficou próxima dos 150 milhões. Outro dado otimista inserido na pesquisa aponta uma alta de 16% no faturamento no mercado de consumo destinado aos pets. Dados da plataforma de hospedagem Airbnb, no primeiro semestre de 2023, mostram que a busca por reservas em locais ‘pet friendly’ subiu 100% no país.

Em um mercado em franca expansão, o empreendedor desenvolveu o cardápio, oferecendo cinco opções de refeições aos doguinhos: Picadinho de frango com cúrcuma (100g); Risoto suíno com abóbora (100g); Sensitive, indicado para cães com sensibilidade estomacais (100g); Baixo fósforo, indicado para pets sênior/ idosos (100g); e Light, indicado para dieta e restrição calóricas (100g). Os preços variam de R$ 19 a R$ 24.

“O processo é bem simples: armazenamos as comidas prontas no congelador e, quando há algum pedido, apenas as esquentamos e servimos nas tigelas específicas para os pets”, explica Gabriel.

Com a repercussão e feedback positivos, a pretensão é ampliar essa oferta a outros animais de estimação. Além disso, o empreendedor está pesquisando e deve aumentar o cardápio, inserindo picolés e, possivelmente, cervejas! Tudo por uma boa causa!

Empreendedor Gabriel Brasil Geraldo é responsável pelo Ancho Steak Burger e o Bona Cucina Italiana Foto: Divulgação

Com o tema ‘Biotecnologia Amazônica’, Nilton Lins anuncia o lançamento do curso superior na modalidade EAD

A Universidade Nilton Lins está divulgando o lançamento do curso superior intitulado ‘Biotecnologia Amazônica – Biofármacos e Biocosméticos´, que será desenvolvido na modalidade de Ensino a Distância (EAD). De acordo com a instituição, essa iniciativa é inédita no país e tem como objetivo preparar profissionais especializados no tema, reforçando o compromisso da Nilton Lins com a sustentabilidade e a valorização da rica biodiversidade amazônica.

As áreas de atuação incluem Produção, Desenvolvimento e Formulação de Biofármacos, Biocosméticos, Controle de Qualidade para assegurar a conformidade com as normas regulatórias e garantindo a segurança e eficácia dos produtos, Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Empreendedorismo, Consultoria, Marketing e Vendas. O curso começa na segunda-feira (15) e está com inscrições abertas no site (www.universidadeniltonlins.com.br).

Startup Buser, considerada ‘uber’ dos ônibus, expande operação na região Norte e pretende crescer 25%

Desafio dado e aceito, a nascente Buser, ônibus por aplicativo, está facilitando o transporte rodoviário de muitos habitantes da região Norte. A plataforma de viagens rodoviárias ampliou sua atuação para Boa Vista (RR), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), oferecendo rotas diretas e preços até 60% menores em comparação com os valores praticados nas rodoviárias convencionais.

A iniciativa tem obtido sucesso, e a empresa espera transportar cerca de 50 mil pessoas neste ano, almejando um aumento de 25% no faturamento. Para atingir esse desempenho, a startup adotou algumas estratégias: primeiro, foi pioneira ao conectar Manaus a Boa Vista, e a mais recentemente, inaugurou uma rota entre Porto Velho e Rio Branco, no final de outubro de 2023; e segundo, reduziu os custos operacionais criando grupos conforme a demanda, evitando a manutenção de linhas fixas.

Correios disponibilizam mais de 86 mil itens através de leilão eletrônico

Na terça-feira (16/1), os Correios realizarão um leilão eletrônico com 86.391 itens, incluindo vestuário, materiais de escritório e livros, para comercialização. Esses produtos são considerados refugos, ou seja, objetos que tiveram as tentativas de entrega sem sucesso ou não foram retirados pelos destinatários. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, após o prazo de 90 dias, prescreve-se o direito à reclamação. O certame será online, por meio de endereço eletrônico (www.licitacoes-e.com.br), identificado pelo nº 1030723. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ([email protected]).

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) alterou o edital referente ao concurso público que oferta 63 vagas (cargos de pesquisador e de tecnologista). Com essa mudança, o Edital nº2 complementa o Edital nº1, trazendo outras informações e detalhamentos. As inscrições seguem até a segunda-feira (15), e outras informações estão disponíveis por meio do link (https://encurtador.com.br/oDMO9).

Acontece na terça-feira (16) uma oficina na qual serão repassadas orientações para candidatos que irão participar do edital ‘Chamada Amazônia Resiliente II – Povos da Floresta’. Cada um dos 34 projetos poderá receber até R$ 50 mil. Podem se candidatar povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e comunidades quilombolas, desde que estejam na região da Amazônia Legal. Outras informações é só acessar o link (https://casa.org.br/).

Estão abertas as inscrições do programa Hackers do Bem para a formação de profissionais em Cibersegurança. As aulas são gratuitas na modalidade de Educação à Distância (EaD) e começarão na segunda-feira (22/01). Outras informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico (https://hackersdobem.org.br/).

O Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências (FGV CDMC), em parceria com a Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), promoverá, entre os dias 22 e 26/01, o curso de ‘Verão Seleção de Talentos’. Voltado para alunos de alto desempenho do 3º ano do ensino médio em 2024, o curso oferecerá cinco dias de aulas abrangendo disciplinas como Matemática, Computação, Ciência de Dados, Direito, Economia, Português e Redação. Para acompanhar virtualmente, basta enviar e-mail ([email protected]).

