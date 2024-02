A cantora gospel Aymeê lançou a música “Evangelho de Fariseus”, em referência a Ilha de Marajó, a canção ganhou os holofotes durante semifinal do Dom Reality. A letra destaca a exploração sexual de crianças na ilha paraense o que chamou a atenção de famosos que compartilharam denuncias sobre casos de tráfico humano de menores de idade para prostituição na ilha.

O ex-BBB Eliezer, a influenciadora Rafa Kaliamann e a atriz Thaila Ayala usaram as redes sociais para cobrar providências emergências.

“Cabe a nós, é de responsabilidade nossa exigir, apontar o dedo e dar voz para essas denúncias tão sérias. Algo precisa ser feito agora em relação a essas crianças. Compartilhe, falam sobre e vejam o que está acontecendo. Tem muita informação rolando”, disse Rafa em seu perfil no X (antigo Twitter).

Se vocês estão acompanhando as notícias, nesse momento sabem que está acontecendo na Ilha de Marajó, no Pará, diversas denúncias de exploração sexual de crianças por parte da população local.

Veja trecho da música cantada por Aymeê

Muito triste o que acontece no Brasil. A cantora Gospel Aymee fala tudo sobre as crianças na prostituição, tráfico humano em um nível Hard que acontece na Ilha Marajó.



Entenda o caso

A Ilha de Marajó é o município braasileiro com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país em 2006, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados já havia aberto uma investigação sobre a exploração sexual no local, onde aliciadores chegavam a levar crianças para a Guiana Francesa e Belém.

Em 2019 a então Ministra Família e Direitos Humanos, Damares Alves denunciou alguns casos que aconteceram na região o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Pará (MPPA) e Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) questionaram o governo federal sobre as denúncias e provas dos crimes cometidos na região o que nunca foi feito por parte da então ministra.

*Com informações de O Fuxico

