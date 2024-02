Instituição financeira abre nova agência em Manaus

Manaus (AM) — Em continuidade ao seu plano de expansão, o Sicredi abre nesta terça-feira (27) a 3ª agência em Manaus. Localizada na avenida Autaz Mirim, n.º 7.365, no bairro Tancredo Neves, a instituição financeira cooperativa chega à Zona Leste da cidade, região com grande potencial e poderá auxiliar os associados na realização de sonhos e na prosperidade dos negócios.

A abertura de mais um ponto de atendimento físico confirma o compromisso do Sicredi de estar cada vez mais próximo dos associados e de contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde está presente.

A agência da Zona Leste de Manaus tem 313 metros quadrados, com atendimento simples e próximo e especializado, de acordo com as necessidades dos associados. Possui terminais de autoatendimento e estacionamento próprio, para mais comodidade.

Sobre o Sicredi

Com 121 anos de história, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, os quais exercem o papel de donos do negócio.

Com presença nacional e atuação local, está em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 2,6 mil agências distribuídas em mais de 1,8 mil municípios, que oferecem mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Em mais de 200 cidades, o Sicredi é a única instituição financeira presente fisicamente. Nos municípios onde somos exclusivos, 86% têm menos de 10 mil habitantes.

