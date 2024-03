Sine Amazonas divulga mais de 150 vagas de emprego para esta segunda-feira (4)

Manaus (AM) – O Sine Amazonas anunciou a oferta de 157 vagas de emprego para esta segunda-feira (4). Os interessados devem comparecer na sede da instituição, localizada na Galeria+, av. Djalma Batista, com distribuição das senhas e atendimento das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGAS: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (A) DE UNIFORMES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Cursos desejáveis em vendas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Cursos desejáveis NR 12, NR 23, Saúde e Segurança no Trabalho e Per Capita e Porcionamento.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: SUPERVISOR DE UAN (NUTRIÇÃO)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Nutrição.

Com experiência na função.

CRN ATIVO e apresentar certidão de regularidade.

Cursos desejáveis NR 12, NR 23, Saúde e Segurança no Trabalho e Per Capita e Porcionamento.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Com experiência e conhecimento em mistura de tintas, reparos em infiltrações, abertura de letras e brasões, pinturas em obras em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Com experiência e conhecimento em construção de obras e reformas e construção civil em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Possuir CNH E.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório possuir CNH A e moto própria.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Técnico Cursando.

Cursando Administração ou Contabilidade do 1º ao 3º período

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: JOVEM APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

30 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Conhecimento em controle de estoque e recebimento, técnicas de inventário, curso de NR 11 (atualizado), informática Básica e cursos na Área de estoque e almoxarifado.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Cursos desejáveis em elétrica, hidráulica e refrigeração.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDORA INTERNA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência em vendas.

Ter curso desejável em Técnicas de vendas, persuasão de vendas, gestão de vendas ou vendas turbo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO (A) INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência e habilidade em corte e costura e uso de máquina de costura pesada/industrial.

Cursos desejáveis em corte e costura.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TROCADOR DE ÓLEO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em troca de óleo.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

com experiência em serviços gerais, limpeza e conservação de ambientes.

Obrigatório curso de NR 35.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TELEVENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em vendas por telefone.

Conhecimento em Excel e Word.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter Habilitação Categoria B ou C.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO LINHA-PESADA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Mecânica de motores a Diesel.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTORA DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em vendas no segmento de produtos de salão de beleza.

Ter moto própria e CNH A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter Pacote Office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS II (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter Pacote Office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

