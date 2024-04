Homem é preso após fazer jovem de refém no interior do AM

Benjamin Constant (AM) – Abraão Castro de Souza de 35 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (26), por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, cárcere privado e ameaça no contexto da violência doméstica.

De acordo a delegada Mayara Magna, que está respondendo pela 51ª DIP de Benjamin Constant, por volta das 2h desta sexta-feira, chegou ao conhecimento das equipes policiais que estava tendo uma possível ocorrência de agressão física no interior de uma casa, na qual o suspeito estaria ameaçando atear fogo no imóvel com os moradores dentro.

“A equipe foi ao local e constatou a veracidade da situação. Ele estava fazendo um jovem de 20 anos de refém e foi iniciada as tratativas para que o refém fosse liberado. Foi preciso ter muita cautela pois o local também funciona como uma fábrica de materiais higiênicos, então tinham muitos produtos perigosos”, disse.

Conforme a delegada, depois de um tempo de negociação, o homem se entregou e a vítima saiu do local com ferimentos de arma branca pelo corpo, mas seu quadro de saúde é estável.

“O jovem feito refém é funcionário da fábrica e a dona do comércio é companheira do agressor. A situação começou com uma discussão entre o casal, após o indivíduo apresentar comportamento alterado”, explicou.

Abraão Castro de Souza responderá por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, cárcere privado e ameaça no contexto da violência doméstica Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

