Mãe que entregava filha de 10 anos para ser estuprada por ‘padrinho’ é condenada no AM

Codajás (AM) – A mãe e o “padrinho” de uma vítima de 10 anos foram condenados na Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Codajás, interior do Amazonas.

A genitora da criança foi condenada a 20 anos de reclusão pela prática dos crimes. Já o “padrinho” da vítima foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.

De acordo com a ação, ao ser ouvida na fase pré-processual – em depoimento especial, perante profissionais da área psicossocial – a vítima afirmou que frequentou a casa do réu por um período de três meses. Contou que começou a ser levada à casa dele desde quando esse começou a ser seu “padrinho” e que sua mãe era quem viabilizava a sua ida ao local, que a colocava em um caminhão onde o réu a pegava. Na residência do homem, a menina assistia a filmes de conteúdo adulto e era submetida a atos libidinosos. Em troca disso, o réu dava dinheiro e material escolar para a vítima.

O depoimento da vítima foi corroborado por testemunhas do Conselho Tutelar local e da Polícia Civil que participaram de diligências feitas à casa do acusado, após denúncias anônimas sobre a presença da criança, sozinha, na casa do réu, em fins de semana.

*Com informações da assessoria

