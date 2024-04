Mototaxista que desviou caminho e estuprou passageira é preso no interior do AM

Barcelos (AM) – O mototaxista Evandro Nery foi preso em flagrante na quarta-feira (24), após estuprar uma passageira de 31 anos, no município de Barcelos, interior do Amazonas. A vítima solicitou a viagem para um supermercado, mas o mototaxista desviou o caminho, surpreendendo-a.

O delegado Rodrigo Monfroni Rocha, da 75ª DIP de Barcelos, informou que as buscas para localizar o autor iniciaram imediatamente após a vítima comparecer à unidade policial e relatar o que havia acontecido.

“A vítima acionou o mototaxista para levá-la ao supermercado, mas foi surpreendida no momento em que ele desviou a rota e a levou para uma casa abandonada na estrada João Enecy, no Riacho Verde, onde tirou a roupa dela e a violentou”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, logo após o crime o homem fugiu e a vítima procurou a delegacia. Ele foi localizado e preso em um bar do município. A Polícia Civil está investigando a existência de que outras mulheres já tenham sido vítimas do infrator, com o mesmo modus operandi.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro hediondo. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

