Prefeitura do Rio anuncia medidas de segurança para o show de Madonna

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o plano operacional elaborado para o show da cantora norte-americana Madonna, que marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour”, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4).

Cerca de três mil agentes municipais de 11 órgãos irão atuar para garantir a ordem pública, fiscalização de trânsito, limpeza e atendimento de emergência ao público do evento, estimado em 1,5 milhão de pessoas.

A atração terá monitoramento com mais de 100 câmeras controladas pelo Centro de Operações Rio (COR). Os 50 operadores que irão trabalhar na vigilância vão acompanhar os principais pontos de bloqueio e acessos ao bairro em que irá acontecer o show. Nos pontos que não existem câmeras de monitoramento, a operação será realizada por drones.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) terão 1.130 agentes, 71 viaturas, 32 motocicletas, dez reboques e cinco quadriciclos atuando em Copacabana. Tanto a equipe da Seop quanto da GM-Rio, além de promoverem a segurança do público, serão empregadas em ações de ordenamento urbano e de trânsito.

Para o patrulhamento preventivo no entorno das estações de metrô Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos, a GM-Rio vai contar com ação estratégica do Grupamento de Operações com Cães (GOC).

Os agentes da GM-Rio vão atuar na fiscalização das posturas municipais e na distribuição de pulseiras de identificação de crianças na praia até às 17h. Ainda, a operação irá contar com o emprego do efetivo da Ronda Maria da Penha, e equipes vão atuar preventivamente orientando pessoas sobre a violência contra as mulheres em casos de flagrantes.

Haverá também um posto de atendimento da Secretaria da Mulher para acolher mulheres que possam sofrer qualquer tipo de violência durante o evento.

As equipes da Seop irão atuar na organização e fiscalização do comércio ambulante e dos barraqueiros de praia. É importante destacar que a venda de bebidas em garrafas de vidro está proibida, e caso haja flagrante, a mercadoria será apreendida.

A pasta também irá atuar na fiscalização de táxis para coibir infrações e a cobrança indevida de corridas, e no transporte complementar para impedir a atuação do transporte ilegal de passageiros, conhecido como “pirata”. Ainda, reboques serão empregados para remoção de veículos flagrados estacionados irregularmente.

Com relação ao trânsito, a Guarda Municipal vai atuar na coerção ao estacionamento irregular e atuação nos bloqueios implementados pela CET-Rio, além da fiscalização da área de lazer de Copacabana e nos bloqueios viários em Botafogo e no Parque do Flamengo.

Postos médicos

A Avenida Atlântica irá contar com três postos médicos para atendimentos de emergência distribuídos por sua extensão. As unidades, montadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão instaladas na esquina com a Avenida Princesa Isabel, na Praça do Lido e na altura da Rua República do Peru. Em caso de incidentes com múltiplas vítimas, haverá também uma área com recursos para contingência. O esquema irá seguir os moldes do Réveillon de Copacabana.

As unidades funcionarão das 17h30 do sábado (4) às 4h do domingo (5), e terão um total de 36 leitos, com seis de suporte avançado de vida, para atendimento dos casos mais graves, além de 45 poltronas de hidratação. Estarão disponíveis para atendimento 140 profissionais e mais de 80 maqueiros para buscar as pessoas que necessitarem de auxílio.

Os pacientes que precisarem serem removidos para hospitais da rede ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), irão contar com 30 ambulâncias UTI de prontidão.

O show irá contar com o apoio de 800 militares do Corpo de Bombeiros que estarão em postos de observação pela orla. A corporação terá o apoio de embarcações, ambulâncias, viaturas de salvamento, caminhões-tanque e dois drones em pontos de acesso do público.

Em caso de ocorrências graves, haverá uma aeronave para o transporte da pessoa necessitada.

Limpeza

Aproximadamente 1.518 garis irão atuar na limpeza da orla, com o apoio de 69 veículos e 38 equipamentos. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) vai disponibilizar 1.500 contêineres pela areia e calçadão da Avenida Atlântica, além das principais vias de acesso que circundam o espaço do evento, incluindo o acesso às estações de metrô.

A coleta de lixo domiciliar noturna de sábado (4) será alterada, excepcionalmente, para domingo (5) a partir das 19h.

Uma operação de pré-limpeza para o evento, com ações pela Avenida Atlântica, calçadão dos prédios, pistas e vias de acesso, irá ter início na manhã desta sexta-feira (3).

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Madonna chega ao Rio para show na praia de Copacabana

Madonna publica vídeo escutando Luiz Gonzaga e internautas criticam: “Quer se redimir”

Show de Madonna está confirmado no Brasil, diz patrocinador