Confira os grupos da Copa do Mundo de 2022 e horário das partidas

Copa do Mundo de 2022

Os grupos da Copa do Mundo de 2022 já foram definidos. Nesta sexta-feira (1º), em Doha, capital do Catar, a Fifa sorteou os confrontos da primeira fase da competição mundial. O Brasil caiu no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A Copa começa em novembro e termina em dezembro.

A Fifa ainda irá anunciar a tabela completa com os horários e dias dos jogos. O certo é que cada dia terá um máximo de quatro partidas. Os horários disponíveis são 6h, 9h, 11h, 12h e 15h (de Manaus), dependendo da fase da partida e de acordo também com o fuso horário dos países envolvidos.

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2022:

Resta a definição de três vagas. Imagem: Em Tempo

As três seleções restantes serão conhecidas apenas em junho, quando terminarão as repescagens. Na repescagem intercontinental, cinco seleções brigam por duas vagas. Na repescagem europeia, que tem apenas uma chave restante, três seleções brigam por uma vaga.

Confira os jogos da repescagem:

Peru x Austrália ou Emirados Árabes (repescagem intercontinental 1)

Costa Rica x Nova Zelândia (repescagem intercontinental 2)

País de Gales x Escócia ou Ucrânia (repescagem europeia)

A Copa do Mundo começará no dia 21 de novembro e se estenderá até 18 de dezembro, quando será realizada a final. O jogo decisivo será realizado no Estádio Nacional de Lusail, que fica a cerca de 30 minutos da capital Doha. O palco tem capacidade para 80 mil torcedores.

*Com informações de Lance

