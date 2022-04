Manaus (AM) – Um homem, de 25 anos, foi morto por um grupo de pessoas, após ser acusado de cometer roubos na noite do sábado (23), na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem, ainda não identificado, foi acusado de cometer roubos na região por um grupo de pessoas, que iniciaram uma série de espancamentos contra o jovem.

Após diversas pauladas e pedradas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, por volta das 22h. A equipe do Instituto Médico Legal foi acionada e fez a remoção do corpo para realizar os exames.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.

Após o linchamento, o corpo foi removido pelo IML

Outro caso

Um adolescente de 17 anos foi agredido até a morte em um ônibus da linha 011, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na noite do dia 8 de abril. Suspeito de assaltar os passageiros do ônibus, o adolescente foi linchado pelos ocupantes do veículo.

Conforme à polícia, o adolescente teria participado de um assalto dentro do ônibus 011, mas os passageiros do transporte público reagiram à tentativa de assalto e o atacaram.

Outras informações apontam que a vítima havia subido no ônibus acompanhado de mais três suspeitos, que o abandonaram após o início das agressões.

O relatório do Instituto Médico Legal (IML) mostrou que além de agressões físicas, o adolescente também foi atingido com um golpe de arma branca.

O caso será agora investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

