Moro desembarca em Brasília para discutir seu futuro eleitoral

Distrito Federal (DF) – Com o objetivo de dialogar com os dirigentes do União Brasil os próximos passos do seu futuro eleitoral, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro desembarcou, nesta quarta-feira (8), em Brasília. Ao longo do dia, Moro se reunirá com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, o vice do partido, Antônio Rueda, e o presidente da sigla no Paraná, deputado Felipe Francischini (União-PR).

O ex-juiz da Lava Jato teve o registro de domicílio eleitoral em São Paulo invalidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Como mostrou a coluna, ele não deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral com receio de perder o prazo para registro de residência exigido pela Justiça.

Aliados do ex-ministro dizem que o cálculo hoje é Moro sair, provavelmente, como senador pelo Paraná.

A avaliação é de que o ex-juiz teria facilidade ante os candidatos ao Senado que hoje aparecem na corrida, como é o caso do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) e do deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR).

Em São Paulo, Moro ainda planeja lançar sua esposa, Rosângela Moro, como candidata a deputada federal.

* Com informações do site Metrópoles

