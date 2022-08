Em Manaus, Lula fará grande comício com a população e os povos indígenas, diz Sinésio

Ao Em Tempo, Sinésio informou que Lula fará um grande comício com a população e os povos indígenas na capital do Amazonas

Manaus (AM) – A visita do ex-presidente Lula (PT) em Manaus está confirmada para acontecer nesta quarta-feira (31). O anúncio foi realizado pelo deputado Sinésio Campos (PT) em um vídeo publicado nas redes sociais. Ao Em Tempo, Sinésio informou que Lula fará um grande comício com a população e os povos indígenas na capital do Amazonas.

O candidato com a melhor avaliação nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva deve chegar em Manaus no dia 31, por volta de 12h e ficará até às 12h de quinta-feira (1°).

Em um vídeo publicado na internet, o deputado confirmou a presença do ex-presidente na próxima semana em Manaus. Também convocou a população do Amazonas para prestigiar a chegada de Lula.

“Esse é o momento de a gente abraçar o maior presidente que o país já teve. Aquele presidente que construiu a ponto sobre o rio Negro, a Arena da Amazônia, casas populares aos hansenianos, milhares de conjuntos habitacionais, não só em Manaus como no interior, o Bolsa Família, investimentos na educação e na saúde”, disse o presidente do diretório estadual do PT Sinésio Campos.

Conforme Sinésio, Lula participará no dia 31 de agosto de um grande comício que reunirá os amazonenses e também os povos tradicionais. O ex-presidente também visitará a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“O Distrito Industrial sempre foi um desejo do presidente Lula que sempre defendeu esse modelo. Enquanto ele defende o outro [Bolsonaro] quer retirar os incentivos. Então ele quer ir no distrito industrial, e ele vai”, afirmou.

Em conversas de Lula com o PT estadual, Sinésio disse que uma das principais pautas do presidente para a região é o fortalecimento das fronteiras na Amazônia, assim como a proteção da ZFM. Além disso, Sinésio informou que Lula pretende estimular novas capacidades produtivas e econômicas no estado.

“Um dos principais pontos é reafirmar a garantia constitucional do modelo Zona Franca, isso aí é algo que para o presidente Lula é inegociável, e buscar políticas públicas que forcem novas matrizes econômicas aqui para nossa região com sustentabilidade. Há também agenda diferenciada para a Amazônia, com a segurança nas fronteiras que é algo que nos preocupa muito. Preservar a Amazônia não é somente preservar o nosso bioma, é preservar as pessoas que nela habitam”, contou.

Em relação ao apoio de Lula ao senador Eduardo Braga como candidato ao governo do Amazonas, Sinésio disse que ainda que exista a formação de uma frente nacional entre as siglas, ambas possuem duas diferenças. Mesmo assim, para o deputado, o MDB soma na coligação da federação, e que o momento é de dedicação conjunta na campanha.

“O MDB soma na coligação hoje da federação. Agora não tem como rediscutir e sim fazer campanha. Nós estamos a seis semanas da eleição. O que queremos aí? O Eduardo tem um histórico de estar junto com o presidente Lula, ele foi ministro. Quando governador, ele foi um dos governadores mais prestigiados pelo governo Lula”, disse.

Em relação a vice-governadora de Braga, Anne Moura (PT), Sinésio enxerga a presença dela na chapa como uma demonstração do senador de prestigiar as mulheres na liderança política.

“Ela é uma liderança política e é uma dirigente nacional do PT. Juntos nós temos construído aí um projeto diferente, principalmente de valores da mulher”, afirmou.

Leia mais:

Lula visitará Manaus dia 31 de agosto, afirma presidente do PT-AM, Sinésio Campos

Marina Silva critica fake news contra Lula: ‘Nunca fechou igrejas’

Em São Paulo, Lula critica quem usa a igreja como palco político