Lula visitará Manaus dia 31 de agosto, afirma presidente do PT-AM, Sinésio Campos

Manaus (AM) – O presidente do Partido dos Trabalhadores do Amazonas (PT-AM), deputado estadual Sinésio Campos, afirmou, nesta terça-feira (23), que Luiz Inácio Lula da Silva estará em Manaus dia 31 de agosto e permanecerá na capital até às 12h, do dia 1º de setembro.

Por meio de suas redes sociais, Sinésio Campos divulgou um vídeo de 44 segundos confirmando a vinda do candidato à presidência da república à cidade de Manaus. No vídeo, o parlamentar convida os amazonenses a prestigiar a chegada de Lula.

“Esse é o momento da gente abraçar o maior presidente que o país já teve. Aquele presidente que construiu a ponto sobre o rio Negro, a Arena da Amazônia, casas populares aos hansenianos, milhares de conjuntos habitacionais, não só em Manaus como no interior, o Bolsa Família, investimentos na educação e na saúde”.

No vídeo, não há detalhes sobre a agenda de Lula no estado do Amazonas.

