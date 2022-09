Jogos Internos do IFAM iniciam nesta quinta-feira (22)

Manaus (AM)- As disputas dos Jogos Internos do Instituto Federal do Amazonas (JIFAM 2022) iniciam nesta quinta-feira (22) com a participação de alunos dos campi da capital e do interior do IFAM. As competições esportivas ocorrem nos campi Manaus Zona Leste (CMZL) e Manaus Centro (CMC) até domingo (25).

Nesta etapa são disputadas as modalidades de atletismo, futebol, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, xadrez, voleibol e vôlei de praia.

Cerimônia de abertura

Ainda hoje (22), a partir das 18h, ocorre a cerimônia de abertura do JIFAM, no IFAM-CMC, com a participação das delegações dos campi Humaitá, Itacoatiara, Maués, Tabatinga, Parintins, Lábrea, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Eirunepé e da capital.

Jogos dos Institutos Federais

Os campeões no JIFAM avançam para a etapa nacional dos Jogos das Instituições Federais (JIF), prevista para ocorrer nos dias 28 de novembro a 2 de dezembro, em São José do Rio Preto (SP), e envolve a participação de atletas de todas as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O Campus São José do Rio Preto do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) será a sede da retomada dos jogos presenciais com as modalidades de atletismo, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, futebol, handebol, voleibol e vôlei de praia.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Rodrigo Fonseca

Leia mais:

Manaus inicia Jogos Escolares das municipíadas

Rafael Lacerda segue no Amazonas até 2023

CBF anuncia calendário de futebol masculino em 2023