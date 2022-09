Manaus inicia jogos escolares das Municipíadas

Manaus (AM)- A Prefeitura deu início aos jogos escolares da 23ª edição das Municipíadas, nesta quarta-feira (21) com a disputa de futsal na categoria mirim. Os jogos aconteceram na escola municipal Carlos Gomes, no bairro Compensa, zona Oeste, e envolveram 12 times de todas as Divisões Distritais Zonais (DDZ) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além do futsal, os jogos contam com as modalidades atletismo, voleibol, handebol, jiu-jítsu, natação, ginástica rítmica, badminton e basquete 3×3.

A Municipíadas tem como objetivo desenvolver o desporto escolar promovendo a socialização dos alunos e o aprimoramento de suas habilidades motoras, consideradas fundamentais para a aquisição de conhecimentos, além de favorecer as relações socioafetivas.

De acordo com o coordenador de futsal das Municipíadas, Iranildo Alves, as escolas que estão jogando neste momento participaram por seletivas prévias em suas respectivas divisões.

“Começando pela modalidade futsal, amanhã teremos o atletismo. As seletivas aconteceram há dois e três meses atrás e a gente vem fazendo as seletivas de todas modalidades. Para chegarmos à fase final, a gente realizou três polos na capital e um na rural-ribeirinha e na rodoviária. Tivemos a participação de quase 250 escolas”, acrescenta Iranildo.

Para o aluno da escola municipal Aristófanes Bezerra de Castro, Maurício Randalle, que em sua primeira partida derrotou a equipe campeã da Copa Zico na categoria sub-11, seu objetivo é ajudar sua equipe. “Eu sou goleiro e estou aqui para ajudar meus colegas, amigos e a escola a ser campeã”, enfatizou.

Enquanto isso, Davi Oliveira, do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Josefina Castro, torce para que sua equipe consiga se classificar para a próxima fase.

“A gente já perdeu um. Se a gente ganhar esse outro, eu não sei se a gente está classificado ou não. Mas tomara que sim. Eu quero que a gente consiga”, diz Davi.

