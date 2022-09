Comunidade Fazendinha recebe serviços de recuperação asfáltica

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha, nesta sexta-feira (30), levando asfalto novo a moradores da comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da cidade.

As equipes atuam na rua dos Miuaiz, que possui 800 metros de extensão e recebe 70 toneladas de massa asfáltica.

A via estava intrafegável por conta dos buracos. A Prefeitura de Manaus foi acionada pelos moradores e, imediatamente, realizou visita técnica para, em seguida, dar início às obras de recapeamento asfáltico no local.

Com o apoio de máquinas retroescavadeiras, caçambas e rolos compactadores, as equipes de obras inicialmente realizaram os trabalhos de preparo da base, com serviços de limpeza para a retirada de grande quantidade de lixo acumulado.

Com a retirada dos entulhos, é feita a imprimação (com aplicação de emulsão), finalizando os trabalhos com a massa asfáltica.

O engenheiro Wankson Ênio afirma que falta pouco para que os moradores recebam a via totalmente estruturada.

“Além de residências, esta rua possui estabelecimentos comerciais, e a falta de infraestrutura prejudicava também as vendas dos comerciantes. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, viemos aqui, conversamos com os moradores, fizemos um levantamento dos materiais necessários para a recuperação da rua e imediatamente iniciamos os trabalhos. Nos próximos dias, a rua dos Miuaiz será entregue aos moradores com nova infraestrutura”, afirmou o engenheiro.

A enfermeira Lenize do Amaral, 43, afirma que nunca tinha visto obras de infraestrutura na rua onde mora.

“Dava tristeza passar pela nossa rua, cheia de lixo e buracos. Um grupo de moradores procurou a prefeitura e ficamos surpresos, porque logo as equipes vieram aqui, conversaram com a gente e dias depois as máquinas chegaram. Agradeço ao prefeito David Almeida por olhar por nós”, ressaltou a moradora.

Cinco vias já foram pavimentadas na comunidade Fazendinha. Os serviços de recapeamento asfáltico na rua dos Miuaiz serão finalizados na próxima segunda-feira (3).

*Com informações da Prefeitura de Manaus

