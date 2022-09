Prefeitura intensifica recuperação asfáltica em vias usadas por produtores rurais em Manaus

Manaus (AM) – Dando continuidade às obras de recuperação asfáltica na capital, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica os serviços neste início de semana no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Nesta segunda-feira, 26/9, o asfalto chega às ruas São João e São Francisco. Juntas, as duas vias receberão mais de mil toneladas de massa asfáltica.

Duas equipes, com 15 homens cada, atuam nessas vias, com a utilização de máquinas retroescavadeiras, caçambas e rolos compactadores.

O engenheiro Wankson Ênio, fiscal da obra, explica que os trabalhos ocorrem de forma emergencial, já que essas são importantes vias de acesso a um ramal de produtores rurais no bairro.

“Temos aqui no bairro um grupo de produtores de hortaliças que necessitam escoar a produção, e os trabalhos estavam comprometidos, por conta da intrafegabilidade das vias. Os produtores procuraram a prefeitura e, imediatamente, o prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior ordenaram que as obras fossem iniciadas de forma emergencial. As vias, que também dão acesso à principal avenida do bairro, Nossa Senhora da Conceição, serão totalmente recuperadas”, afirmou o engenheiro.

Os trabalhos são feitos em conjunto com o distrito de obras do bairro Cidade de Deus e as equipes do programa Asfalta Manaus, que já recapeou 90 ruas no bairro, de um total de 103 que receberão asfalto novo em toda a extensão.

A Prefeitura de Manaus trabalha com frentes de obras em todas as zonas da capital, para garantir infraestrutura de qualidade, especialmente em locais mais críticos, que estavam há anos abandonados pelo poder público.

*Com informações da assessoria

