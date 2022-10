“Neguinho e pipoca” são executados em plena luz do dia no Japiim, em Manaus

Dois homens em uma moto chegaram no local e executaram as vítimas

Manaus (AM)- Miquéias Pereira da Costa, de 30 anos, conhecido como “neguinho” e Wadson da Lima Silva, vulgo “pipoca”, de 19 anos foram executados no início da tarde desta quarta-feira (5), no beco Tiradentes, Jardim, zona Sul de Manaus.

“Neguinho” foi atingido com quatro tiros na cabeça e “pipoca” com três, também na cabeça. Wadson tentou correr, mas foi atingido e caiu sem vida, logo depois, no meio da rua.

Testemunhas afirmam que dois homens em uma moto chegaram no local e teriam pedido R$ 20 em drogas. As vítimas foram executadas logo depois da compra. Moradores acreditam que a venda de entorpecentes aconteceu apenas para despistar a intenção dos criminosos.

“Foram muitos tiros, ouvimos e nos escondemos. Devem ter descarregado as armas nos dois. Já fazia muito tempo que não víamos esse tipo de morte por aqui. São várias bocas de fumo e sabíamos que eles vendiam drogas por aqui” disse uma testemunha que mora nas proximidades.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), afirmaram ainda que uma terceira vítima, identificada como Carlinhos foi atingida como tiros no ombro. Ele não foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local para constatação das mortes.

Os familiares das vítimas estiveram no local para identificação. Eles afirmaram ainda que a dupla estava sendo ameaçada e temia pela vida.

Miqueias possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

