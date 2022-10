Homem é condenado a 22 anos de prisão no Amazonas por estuprar enteado

Itamarati (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Itamarati (985 quilômetros de Manaus), obteve a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra seu enteado. O homem foi condenado a 22 anos e 6 meses, em regime fechado, com sentença proferida no dia 03/09, pelo Juiz Yuri Caminha Jorge.

Os crimes foram cometidos no período de 2019 a 2020, quando o réu convivia com a vítima, o enteado de 6 anos de idade.

O caso começou a ser investigado em 2020, quando a mãe da vítima denunciou o crime ao Ministério Público de Itamarati.

“A maioria dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece no ambiente doméstico e, na grande maioria das vezes, é cometido por familiares. É importante que o julgamento desse tipo de crime, como foi nesse caso em que o réu recebeu uma condenação elevada, sirva para mostrar à sociedade que não é porque as coisas acontecem no ambiente de casa que vão ficar sem punição. Crianças e adolescentes devem se sentir encorajados a denunciar, para que a Justiça sempre seja feita e tudo seja apurado devidamente”, explicou o Promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, titular da PJ de Itamarati.

Em caso de suspeita do crime, Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

*Com informações da assessoria

