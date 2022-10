Números do Datafolha/Ipec mostram quadro da batalha eleitoral para os governos em 12 estados do país

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), é um dos destaques do levantamento Datafolha/Ipec

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), é um dos destaques do levantamento Datafolha/Ipec que aponta a cotação dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições em 12 estados.

A pesquisa abrange os seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Conforme os números divulgados na terça-feira (25), Raquel Lyra (PSDB) lidera a corrida eleitoral em Pernambuco com 51% das intenções de voto, contra 43% de Marília Arraes (SD). No Amazonas, a liderança é de Wilson Lima com 53%, contra 41% do senador Eduardo Braga (MDB).

Apoios de peso

Na luta por sua reeleição, o governador Wilson Lima conseguiu apoios de peso no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

Na terça-feira (25), o deputado estadual eleito George Lins (UB) uniu o ex-prefeito Jose Suediney de Souza Araújo, o Sué (PSD), e o médico Lázaro de Araújo (PSL) no apoio a Wilson. Os dois foram adversários na eleição municipal de 2020, mas agora estão unidos com George na campanha para reeleger o governador.

Pai de George, o deputado Belarmino Lins (PP), fonteboense de nascimento, participou do evento e comentou a festa pró-Wilson: “O povo quer o melhor para Fonte Boa e para o Amazonas”.

Jornalistas engajados

Em torno de 5 mil profissionais de Comunicação, entre repórteres, assessores de imprensa, professores de jornalismo e fotógrafos, assinaram uma petição online em “apoio à democracia, ao TSE e à chapa Lula/Alckmin”.

Na petição, eles se afirmam “indignados com o grande fluxo de notícias falsas produzidas com o objetivo deliberado de fraudar a decisão livre do eleitor neste segundo turno da disputa presidencial”.

“Nada de comunista”

Conforme a petição dos jornalistas, o ex-presidente Lula é um conciliador e nada tem a ver com tendências comunistas, como tentam massificar seus opositores.

“Lula já demonstrou suas qualidades como gestor e provou sua inocência após injusto massacre judicial. Nada tem de comunista, como alardeiam seus inimigos. É um conciliador, que conta com o apoio de trabalhadores e da parcela mais lúcida do empresariado e da intelectualidade do país”, destaca o documento.

Todos à vacina

Com o fim do feriadão, a população manauara pode buscar 83 pontos de vacinação contra a Covid-19 para atualização do esquema vacinal e assim restabelecer a proteção contra o coronavírus.

A Prefeitura de Manaus informa que os endereços funcionarão normalmente até sexta-feira (28), sendo que parte das unidades funciona até as 20h para facilitar o acesso à vacina.

Semsa alerta

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, orienta os usuários a buscarem o endereço mais próximo de sua casa, portando documento de identidade com foto e cartão de vacina.

Já para a vacinação infantil, os pais ou responsáveis podem levar seus filhos de 5 a 11 anos em 43 pontos de vacinação, e as crianças de 3 e 4 anos, em dez unidades.

A lista com os endereços, horários e vacinas disponíveis está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

Brendow, um exemplo

“Exemplo para muitos jovens”. Eis como a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) definiu mais uma conquista do paratleta amazonense Brendow Christian.

O manauara foi medalhista de ouro no Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, Natação e Halterofilismo. O evento nacional aconteceu no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

Alessandra é uma das apoiadoras de Cristian desde 2012. No Rio de Janeiro, o paratleta foi campeão na prova do lançamento do dardo com a marca de 46,73m, competindo pela categoria F12 (atletas com baixa visão).

Fundo de volta

Parecer da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), recomenda a reativação, em 60 dias, dos recursos do Fundo Amazônia.

Relatora do processo no Supremo, a ministra entende que o Governo Federal é omisso acerca da questão e que a disponibilização de R$ 1,5 bilhão do Fundo precisa valer para bancar projetos de preservação ambiental na Amazônia.

Darcy Ribeiro

Criador do Parque Indígena do Xingu, em 1961, o antropólogo, educador e escritor Darcy Ribeiro foi homenageado ontem na Aleam pelo deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), que exaltou o legado deixado pelo fundador da Universidade de Brasília (UNB) e ex-vice-governador do Rio de Janeiro.

“Hoje, se vivo fosse, Darcy Ribeiro estaria completando 100 anos. Ele foi profundamente ligado ao Brasil, aos indígenas, à educação, à cultura, ao folclore, e, nada mais justo de que esta data não passe desapercebida”, discursou o líder socialista.

Conforme Serafim, em 1962 Darcy chefiou a Casa Civil do então presidente João Goulart e, a seguir, no exílio, produziu obras literárias que lhe renderam grande prestígio nacional e internacional.

“É um marginal”

Em discurso na sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado petista Sinésio Campos chamou o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) de “marginal”, criticando sua conduta “abusiva” no confronto com policiais federais no último domingo.

Para Sinésio, o ex-parlamentar não passa de “um marginal” e transgrediu o decoro e a ética pública ao atirar em policiais federais que cumpriam mandado de prisão em atenção a ordem judicial expedida contra ele.

Inferno verde

Pessimista, o jornal Folha de São Paulo, que antipatiza a Zona Franca de Manaus, patrocinou pesquisa que prevê o agravamento do desmatamento na Amazônia caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reeleja no domingo (30).

Sob a responsabilidade de Gilberto Câmara, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o levantamento condena a expansão do agronegócio e alerta para o “inferno verde” que será o asfaltamento da BR-319.

A pesquisa diz que, se Bolsonaro vencer, o desmatamento avançará na fronteira entre o sul do Amazonas, leste do Acre e nordeste de Rondônia.

Quem mais sofre

Conforme o levantamento do jornal paulista, o Amazonas é o segundo estado que mais sofre com o desmatamento no país nos últimos cinco anos.

A estatística do Inpe diz que 82% de florestas foram desmatadas no Amazonas em cinco anos, 77% em Rondônia e 63% no Acre.

Feira do Estudante

Foi lançada ontem a Feira Norte do Estudante (FNE) 2023, com o propósito de garantir programação gratuita com mais de 100 atividades e palestras para auxiliar jovens e adultos em busca de orientação vocacional, atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho.

O evento aconteceu no Centro Cultural Palácio da Justiça. Nos anos anteriores, a feira recebeu mais de 30 mil visitantes, nos três dias de realização, entre alunos do ensino fundamental, médio e graduação, além de profissionais que planejam retomar os estudos.

No evento, o público terá acesso a uma ampla gama de informações em contato com especialistas de diversos setores, bem como representantes de instituições de ensino e agentes de empregabilidade do Estado.

Emergência

Segundo a Defesa Civil do Estado, são oito os municípios amazonenses em situação de emergência em razão da forte estiagem de 2022.

Os que mais preocupam são Tefé e Benjamin Constant, situados no Médio e Alto Solimões.

Em Tefé, mais de três mil famílias enfrentam o isolamento, a falta de água potável, alimentos e atividade escolar paralisada. O drama também acomete Benjamin na mesma proporção de dificuldades.

Papa contra o ódio

Durante missa semanal na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco disse rezar para que o povo brasileiro “se livre do ódio, da intolerância e da violência”.

O pontífice mencionou as ocorrências de 12 de outubro quando milicianos bolsonaristas tumultuaram as homenagens alusivas à Nossa Senhora Aparecida realizadas no Santuário Nacional da santa, em São Paulo.

Na ocasião, uma multidão enfurecida cercou um jovem que vestia camiseta vermelha aos gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão” e “a nossa bandeira jamais será vermelha”.

