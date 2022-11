Sine Manaus oferta 327 vagas de emprego nesta terça-feira (29)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 327 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (29), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

VAGAS NOVAS – 15

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizam e preparam o local de trabalho na obra; verificam projetos; requisitam e preparam materiais; constroem e reparam fundações, estruturas de alvenaria e coberturas; aplicam revestimentos e contrapisos; executam e reparam vias, calçadas e escoamento pluvial.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 30/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral.

Vaga disponível até 30/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS COMÉRCIO – 87

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro Parque Dez ou adjacências;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina de Departamento Pessoal, conhecimento básico em Legislação Trabalhista e ter curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Microsoft Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento; acompanhar negociação de preços e prazos de entrega; estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; desejável ter experiência com Sistema A7;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e Operador de Empilhadeira; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas de clientes em potencial. Utilizar roteiros para fornecer informações sobre os recursos, preços, etc. do produto e apresentar seus benefícios.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas rotinas da serralheria; reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Móveis Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar projetos de móveis planejados, decoração e interiores, orçamento e propostas comerciais e realizar venda dos produtos; realizar visita a clientes potenciais e acompanhar o pós-venda, a fim de garantir qualidade do serviço prestado.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Mídias Sociais

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação e área afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em campanhas nas plataformas Google Adwords, Canva, Photoshop e Instagram Ads; conhecimento em produtos de Informática; excelente em comunicação verbal e escrita;

Atividades – desenvolver a campanha e produção de conteúdo para as redes sociais; garantir frequência de publicação nas redes sociais; realizar interações com os clientes nas redes sociais; acompanhar o desempenho do site e campanhas; emitir pedido de vendas oriundas do site/mídias sociais; identificar melhorias e oportunidades;

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atuar em bairros com potencial de vendas/negócios com venda de internet para pessoa física e jurídica; desejável ter boa comunicação e persuasão; identificar-se com vendas e público.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de ferramentas e produtos de refrigeração.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de refeição dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio; realizar ponto de venda; verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – negociar e comercializar produtos através de visita ao cliente, a fim de abastecer o mercado e atingir as metas estabelecidas; prospectar novos clientes através de visitas para a comercialização de produtos; criar pedido de venda através do smartphone para o registro no sistema de gestão.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Estágio de Atendimento

Escolaridade – cursando 2° ano do ensino médio;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática e boa comunicação;

Atividades – recepcionar e atender os clientes; organizar, conferir e controlar materiais de trabalho, listas de espera, limpeza, higiene e segurança do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e boa comunicação;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas); atuar na área comercial, responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD);

Atividades – prestar atendimento aos clientes; organizar e abastecer as gôndolas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos; fazer o registro de entrada e saída de mercadorias; ter controle dos níveis de estoque, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes; auxiliar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda;

Atividades – auxiliar e manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem de bandejas e talheres; varrer o ambiente e higienizar lixeiras; limpar paredes, portas e janelas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS INDÚSTRIA – 183

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e experiência como Repositor de Mercadoria; o candidato realizará um teste prático;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra, como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados; administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – reporta-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; documentar informações técnicas; realizar ações de qualidade e preservação ambiental, seguindo normas de segurança.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessárias ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças, ferramentas e equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem.

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar folha de pagamento, realizar processos de admissão, demissão, contratos, RAIS, DIRF, CAGED e demais rotinas do Departamento Pessoal.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências no ramo industrial ou como pedreiro serão um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Estágio de Manutenção Industrial

Escolaridade – cursando ensino superior em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – suporte nas atividades de manutenção preventiva e corretiva; acompanhar os processos e atualizar os relatórios de indicadores do setor.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovação avulsa;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade –ensino técnico ou superior em Mecânica, Mecatrônica e Elétrica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por coordenar a equipe de produção, o processo de fabricação e de manutenção corretiva e preventiva; desenvolver e engajar equipe de produção; estimular a equipe a atuar com resolução de problemas e identificação de causa raiz, com foco em melhoria contínua; supervisionar o cumprimento do plano de produção.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Logística

Escolaridade – cursando Logística a partir do 3° período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – trabalhar em equipe; acompanhamento da produção; elaboração de planilhas, entrada e saída de materiais e lançamentos no sistema; conferir, identificar e organizar estoque; utilizar práticas de segurança e higiene; realizar atendimento ao público.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Controle de Qualidade

Escolaridade – ensino superior ou técnico em Química ou Farmácia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e padronizar soluções; recebimento de matérias prima, identificação e destinação de resíduos de laboratório; registro de temperatura e umidade das salas; controle da qualidade da água do destilador e purificador; análise química quantitativa e qualitativa; medir PH e analisar organismos microbiológicos, matéria-prima e produtos finais na indústria; participar do desenvolvimento de testes e ensaios com materiais e processos físico-químicos diversos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS SERVIÇOS – 42

1 vaga – Auxiliar de Logística – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conhecer todos os processos que compõem o setor, da entrada até a saída do estoque; pode trabalhar com foco em apenas uma atividade ou acompanhar todas elas, o que costuma depender do porte da empresa.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter noções hidráulicas para instalação de purificador de água;

Atividades – fazer a coleta e entrega de malotes; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Parque 10 e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Informática

Escolaridade – ensino superior em técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Telecomunicações, Processamento de dados ou Informática completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada na área de suporte e manutenção de informática e redes de computadores, cabeadas e wireless; ter conhecimento de servidores de rede Windows/Domínio/Active Directory e Cabeamento Estruturado; ter habilidade no trato social, noções básicas de hidráulica, elétrica e telefonia.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter bons conhecimentos de T.I, redes de computadores, utilização do sistema, Telecomunicações ou Processamento de Dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I, chamados técnicos e habilidade no trato social.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Equipe

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter bons conhecimentos práticos de estatística e gestão da qualidade de atendimento; habilidades pessoais em liderança, negociação, administração de conflitos e atendimento ao público; conhecimentos nas ferramentas Word e Excel, sistemas específicos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência;

Atividades – coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de atividades, performance da prestação de serviços dos postos de trabalho, tempo médio de atendimento e espera.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Contador

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRC ativo;

Atividades – realizar emissão de Certidões Negativas de Débitos; Assessoria Trabalhista; Planejamento Tributário; Gestão Financeira e encerramento de Empresa.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje (painéis).

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Armador de Estrutura de Concreto

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova; dobrar ferragens de lajes, montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas; moldar corpos de prova.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar a produção e o fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reporta-se ao encarregado de obras ou superior imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais (grande, médio ou pequeno porte); fazer o controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de materiais.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Erosão a Fio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em programação de erosão a fio e torno CNC;

Atividades – operar máquina de eletroerosão a fio e penetração para produzir furos e recortes em peças de aço conforme projetos, desenhos, especificações e orientações.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira; substituir total ou parcialmente peças desajustadas ou deterioradas, fixando partes soltas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico em Mecânica de Manutenção, Mecânica de Motores a Diesel ou Elétrica de Veículos; experiência em manutenção e expertise em frota de veículos, como Cavalos Mercedes, VW e Troller’s (porta containers de 20″ e 40″);

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos equipamentos da frota de caminhões, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso; trabalhar dentro das normas e condições de segurança dos equipamentos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter quadro vacinal completo contra Hepatite B, Tétano, Febre Amarela, Sarampo e terceira dose da Covid-19. Apresentar documento de reservista e comprovante de escolaridade;

Atividades – dar auxílio e suporte rápido a diversos setores da organização; atuar na limpeza e manutenção da higiene e organização dos ambientes; ajudar em outras funções como o controle de materiais.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e residir no bairro Japiim ou zona Leste;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas, operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir no bairro Flores ou adjacências;

Atividades – preparar refeições; cuidar de peças de vestuário, como roupas e sapatos; colaborar na administração da casa, conforme orientações recebidas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de MOPP atualizado;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias; carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

