Sine Manaus oferta 349 vagas de emprego nesta segunda

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 349 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (28) no horário de 7h às 10h, conforme decreto de 18/10, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.447.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas novas – 15

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda;

Atividades – auxiliar e manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem de bandejas e talheres; varrer o ambiente e higienizar lixeiras; limpar paredes, portas e janelas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir no bairro Flores ou adjacências;

Atividades – preparar refeições; cuidar de peças de vestuário, como roupas e sapatos; colaborar na administração da casa, conforme orientações recebidas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de MOPP atualizado;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias; carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas comércio – 73

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro Parque Dez ou adjacências;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina de Departamento Pessoal, conhecimento básico em Legislação Trabalhista e ter curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Microsoft Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento; acompanhar negociação de preços e prazos de entrega; estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; desejável ter experiência com Sistema A7;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e Operador de Empilhadeira; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas de clientes em potencial. Utilizar roteiros para fornecer informações sobre os recursos, preços, etc. do produto e apresentar seus benefícios.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas rotinas da serralheria; reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Móveis Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar projetos de móveis planejados, decoração e interiores, orçamento e propostas comerciais e realizar venda dos produtos; realizar visita a clientes potenciais e acompanhar o pós-venda, a fim de garantir qualidade do serviço prestado.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Mídias Sociais

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação e área afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em campanhas nas plataformas Google Adwords, Canva, Photoshop e Instagram Ads; conhecimento em produtos de Informática; excelente em comunicação verbal e escrita;

Atividades – desenvolver a campanha e produção de conteúdo para as redes sociais; garantir frequência de publicação nas redes sociais; realizar interações com os clientes nas redes sociais; acompanhar o desempenho do site e campanhas; emitir pedido de vendas oriundas do site/mídias sociais; identificar melhorias e oportunidades;

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atuar em bairros com potencial de vendas/negócios com venda de internet para pessoa física e jurídica; desejável ter boa comunicação e persuasão; identificar-se com vendas e público.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de ferramentas e produtos de refrigeração.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de refeição dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio; realizar ponto de venda; verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – negociar e comercializar produtos através de visita ao cliente, a fim de abastecer o mercado e atingir as metas estabelecidas; prospectar novos clientes através de visitas para a comercialização de produtos; criar pedido de venda através do smartphone para o registro no sistema de gestão.

Vaga disponível até 29/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

