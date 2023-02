Avenida Djalma Batista vai ficar interditada por 20 dias para obras em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou os trabalhos na avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado, zona Centro Sul da cidade. A interdição foi realizada, nesta quarta-feira (15) e o trabalho de recuperação da via deve levar em torno de 20 dias para ficar pronto, a depender das chuvas na capital.

O objetivo da obra é garantir a segurança de condutores e pedestres que utilizam a avenida Djalma Batista diariamente.

No espaço, a antiga tubulação com mais de 30 anos sem manutenção não suportou a força da água das chuvas e do igarapé do Bindá, que cruza a avenida, ocasionando o afundamento da via.

Para o início da obra, as duas faixas da via serão interditadas pelas equipes de trânsito do IMMU. A partir da interdição, os motoristas devem buscar outras rotas, como orienta o diretor-presidente do Instituto de Trânsito, Paulo Henrique Martins.

“A partir de quarta-feira, após o horário de pico do trânsito, estaremos interditando os dois lados da via. Será feita a interdição de quem vem do Centro, próximo ao Eldorado. Quem vem da zona Norte, dobra na Pedro Teixeira e segue para o Centro pela avenida Constantino Nery. Quem vem do Centro, dobra no Eldorado e depois segue pela Mário Ypiranga. As linhas de ônibus serão desviadas nos dois sentidos”, afirmou Martins.

De acordo com o secretário de Obras, Renato Junior, a intervenção seguirá um planejamento pré-definido pela equipe técnica.

“As equipes da Seminf começam os trabalhos pela parte de contenção do entorno do igarapé e avançam com as máquinas para a via. Precisamos, de antemão, garantir o escoamento correto das águas do igarapé do Bindá e ampliar o sistema de drenagem. Todo esse trabalho seguirá um planejamento alinhado de forma prévia com a equipe. Contamos, ainda, com a trégua das chuvas”, explica Renato.

A prefeitura recomenda que as pessoas saiam mais cedo de casa para evitar atrasos e, caso necessário, busquem orientação com os agentes presentes na via, e garante ainda, que todo o trabalho e esforço é para o bem da população que utiliza a Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

