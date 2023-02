Chefe do exército foi avisado da presença de Pazuello em motociata, afirma CGU

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello participou de uma motociata com o então presidente Jair Bolsonaro em 2022. À época, Pazuello era general da ativa do exército. A presença de Eduardo no ato foi previamente comunicada ao comandante Paulo Sérgio Nogueira, general responsável. Esta informação havia ganhado sigilo de 100 anos, e foi revelada esta sexta-feira (14) pela Controladoria Geral da União (CGU).

O ex-ministro esteve com Bolsonaro no Rio de Janeiro, chegando a discursar ao lado do ex-presidente em um carro de som. Recentemente, foi eleito deputado federal com a segunda maior votação no estado.

No processo, Pazuello alegou que “por telefone no sábado que iria ao passeio no domingo, a convite do presidente” e que aceitou participar pelos “laços de respeito e camaradagem” que possui com Bolsonaro. O general Nogueira confirmou, no documento, que foi comunicado por Pazuello.

“Insta saliente, inicialmente, que o oficial-general em tela efetivamente comunicou a este comandante que se deslocaria à cidade do Rio de Janeiro, a fim de participar do passeio motociclístico, a convite do senhor Presidente da República”, afirmou Nogueira.

O comandante do Exército ainda pontuou que a participação de Pazuello na motociata não teve viés político-partidário porque o ex-ministrou falou de “forma improvisada e cumprimentou os presentes e enalteceu o passeio”. Logo depois, Nogueira tornou-se ministro da Defesa.

“Da análise acurada dos fatos, bem como das alegações do referido oficial-general, depreende-se, de forma peremptória, não haver viés político-partidiário nas palavras proferidas, repisa-se, de improviso, pelo arrolado, naquele momento”, disse.

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Bolsonaro afirma que Carla Zambelli o traiu e fez acordo com Moraes

Em cerimônia de posse, Michelle Bolsonaro se junta com bolsonaristas para apoiar Marinho