Técnico de enfermagem é preso por abusar de adolescente dentro de UBS, em Manaus

Um técnico de enfermagem, de 58 anos, foi preso, nesta quarta-feira (8), por importunação sexual e favorecimento à prostituição praticados contra um adolescente de 15 anos, em uma unidade hospitalar de Manaus.

O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus.

Divulgação – PC-AM

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na ocasião do crime, a vítima foi ao local para trocar um curativo, acompanhado da avó. No entanto, o técnico de enfermagem pediu para que ele entrasse na sala sozinho, foi então que cometeu o crime.

“Nos recebemos a mãe do adolescente que contou que momentos antes, ele teria ido a uma UBS com a avó para realizar os curativos de uma mordida de cachorro. O técnico de enfermagem que atendeu o garoto pediu para que ele entrasse na sala sem acompanhante, trancou a sala e começou a apalpá-lo e fazer atos libidinosos contra a vontade do menino e chegou a oferecer uma recompensa em troca de favores sexuais. O adolescente conseguiu sair e quando chegou em casa contou os fatos para a mãe”, explicou.

O adolescente relatou, inclusive, que o técnico pediu para ele não contar sobre os acontecimentos. A autoridade informou que após o crime o homem não retornou ao trabalho e também não foi para casa.

“De imediato fomos até a UBS, para tentar prendê-lo em flagrante, mas ele não havia retornado. Solicitamos então, o mandado de prisão preventiva contra ele. Iniciamos as diligências na residência em que ele morava e realizamos a prisão”, concluiu Joyce.

Em primeiro depoimento ele negou ter cometido os delitos, mas será ouvido novamente. O suspeito responderá por importunação sexual e favorecimento à prostituição e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente e gravar cenas do crime, em Autazes

Adolescente é apreendido após tentar matar homem com golpe de canivete em Manaus