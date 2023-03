Programação especial de Páscoa para crianças em espaço cultural

No 1º de abril, a partir de 17h30, Espaço Cultural Infante contará com muitas atrações e brincadeiras, além da visita do Coelho da Páscoa

Manaus (AM) – Show de mágica, atração musical e brincadeiras criativas prometem fazer a alegria dos pequenos no dia 1º de abril (sábado), a partir de 17h30, no Espaço Cultural Infante, localizado na Rua Edward Costa, nº 100, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, para celebrar a chegada da Páscoa. O evento temático ainda promoverá uma imersão lúdica em busca de uma visita especial, que não pode faltar na celebração: o famoso Coelho da Páscoa.

Durante a aventura guiada e teatral, inspirada na obra “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, o público irá conhecer o caminho dos doces e encontrar personagens do fantástico mundo de Alice. Coordenador criativo do Espaço Cultural Infante, Ítalo Almeida pontua que o evento – denominado “Infante Páscoa” – foi pensado, elaborado e produzido com muito carinho com foco na cultura da infância, trazendo brincadeiras, música, teatro e encantamento.

“Além da presença ilustre do Coelho da Páscoa, a dinâmica pretende sensibilizar e encantar. As atrações são inspiradas na data, mas sempre com espaço para jogos e brincadeiras populares”, salienta.

Outros itens que marcarão presença no “Infante Páscoa” são os brinquedos infláveis, o pula-pula e a cama elástica. A programação dedicada a bebês e crianças de até 10 anos também contará com espaços exclusivos para cada faixa etária: a Estação Baby, para bebês entre 1 e 3 anos, com a proposta de que eles brinquem e produzam criativamente; e a Estação Kids, para crianças entre 3 e 10 anos, voltada para brincadeiras populares, experiências de tecnologia e oficinas criativas e artísticas.

“Em cada estação e brinquedo, teremos profissionais mediando e acompanhando as crianças nas atividades, sendo importante a presença de acompanhantes ou responsáveis para crianças de até 3 anos”, explica Almeida.

Quando a fome bater, os pequenos e seus familiares ainda poderão aproveitar o ambiente “Infante Café”, organizado pelo Buffet Suellen Barbosa.

As reservas e compras de ingressos para o evento temático podem ser feitas por meio do canal de atendimento (92) 98456-3035 (WhatsApp). Mais informações podem ser conferidas pelo mesmo contato ou pelo Instagram do espaço (@infantecultural). O valor individual é de R$90 e menores de 2 anos não pagam ingresso.

Lugar da Imaginação

O Espaço Cultural Infante nasceu em julho de 2019, com a proposta de ser “o lugar onde a imaginação é quem manda”.

Localizado na Rua Edward Costa, nº 100, no bairro Adrianópolis, o projeto recebe famílias com crianças de seis meses de idade até 10 anos e busca ser um ponto de apoio à Escola, sendo um espaço de acolhimento, socialização e potencialização das habilidades cognitivas e socioemocionais da criança.

Semanalmente, são organizados eventos no local, incluindo em datas especiais como a Páscoa. De acordo com o Coordenador criativo do Espaço Cultural Infante, a missão é proporcionar momentos de socialização, diversão e encantamento com essas programações.

“Os eventos também são uma oportunidade de trazer diversos temas, oferecendo uma gama importante de conteúdos culturais e saudáveis para as crianças, por meio da música, do teatro e do movimento”, enfatiza.

Com informações da assessoria*