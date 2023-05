Ministra Marina Silva testa positivo para covid-19

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, testou positivo para covid-19. Por orientação médica, neste sábado (6), ela passa por exames no Instituto do Coração, em São Paulo.

De acordo com a assessoria, Marina passa bem.

OMS

Após mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira (5) que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como “problema de saúde estabelecido e contínuo”.

