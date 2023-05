Grupo Molejo é presença confirmada no “Churrasquinho do Menos é Mais” em Manaus

Manaus(AM) – A turnê 2023 do “Churrasquinho Menos é Mais” chega em Manaus no dia 3 de junho deste ano. E o que já era bom, ficou ainda melhor porque o maior churras que o Brasil já viu, contará com uma participação super especial, o Grupo Molejo.

Um fenômeno dos anos 90, o Molejo tem inúmeros sucessos cantados em rodas de samba e pagode até os dias de hoje, como “Brincadeira de Criança”, “Paparico”, “Dança da Vassoura”, “Cilada”, “Samba Diferente” e muito mais.

A atração foi confirmada pela sócio-proprietária da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, em um evento promovido em um pub como “esquenta” do Churrasquinho do Menos é Mais.

Grupo Molejo com presença confirmada no “Churrasquinho do Menos é Mais” Foto: Divulgação

O show

Com classificação indicativa para 15 anos, o show acontece no Sambódromo, a partir das 16h. Assinado pelas duas maiores produtoras de eventos do Norte, a Fábrica de Eventos e a M1 Eventos, o Churrasquinho do Menos é Mais levará para o local uma superestruturada, com palco em 360º, para receber os apaixonados por uma boa roda de samba.

O público pode ir se preparando para um repertório livre, muitas participações, mais de cinco horas de pagode, churrasquinho pra geral que fica ali coladinho na grade cantando todas com o grupo de pagode e, claro, muita alegria e energia positiva.

Ingressos têm valor único

O evento contará com um único setor, que vai proporcionar uma experiência para que o público possa curtir com conforto, segurança e muita alegria.

Os ingressos podem ser comprados pelo site BaladaApp, além das centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

*Com informações da assessoria

