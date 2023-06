Policial Penal tem arma roubada durante assalto em mercadinho 

Um policial penal teve sua arma de fogo roubada durante um assalto em um mercadinho na cidade de Santa Inês, no Maranhão. O crime foi gravado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que o suspeito entra no local e anuncia a ação, subtraindo itens do comerciante e do agente.

Conforme as imagens, por volta das 08h da manhã desta quinta-feira (1), o suspeito entra sozinho no mercadinho, vai no final do corredor e retorna para fora, com um capacete cor rosa. Logo em seguida, ele adentra ao estabelecimento novamente, desta vez anunciando o assalto, portando uma arma de fogo.

Ainda de acordo com a câmera de segurança, o suspeito, que ainda não foi identificado, rouba os utensílios do comerciante, enquanto os clientes caminham para o corredor. Neste momento, um Policial Penal do Maranhão entra no estabelecimento, flagra o assalto, não demonstra reação e tenta sair.

Diante da reação, o bandido traz de volta o agente para dentro do mercadinho e toma a arma do policial. Após o crime, o suspeito fugiu do local em destino ignorado. Até o momento, o criminoso ainda não foi identificado. A polícia vai investigar o caso.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Padrasto é preso por estuprar, engravidar e dar remédios abortivos para enteada

Caso Lorena: casal suspeitos de matarem criança guardaram corpo em mochila por três dias

Vídeo: criminoso luta contra dois policiais, rouba arma e atira contra agentes