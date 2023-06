Vídeo: criminoso luta contra dois policiais, rouba arma e atira contra agentes

São Paulo(SP)- Dois policiais militares foram baleados após um suspeito reagir, tomar a arma de um dos agentes e atirar contra eles. Segundo o relato dos PMs, o homem estava sendo abordado, quando tentou escapar na primeira oportunidade, sendo contido, foi quando houve a reação.

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos tenta fugir. Ele reage, consegue pegar a arma de um dos PMs e atira contra os dois agentes.

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º) na zona Leste de São Paulo. Conforme as imagens, o suspeito ainda chega a arrastar um dos policiais baleados e foge. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os PMs foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da Capital.

Ainda de acordo com a SSP-SP, o caso ocorreu por volta das 9h, na Rua Antônio, em São Mateus, quando uma equipe do 38º batalhão realizava uma abordagem a dois indivíduos. Um dos policiais foi ferido no rosto e o outro, na perna. A polícia iniciou uma operação para localizar e prender os dois suspeitos. Até o momento, eles ainda estão foragidos.

🚨 Homem rouba arma de policial durante abordagem e foge em SP. pic.twitter.com/eW4KvsaTSz — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 1, 2023

*Com informações da meionorte.com

