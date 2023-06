Briga entre mãe de aluna e professora viraliza: “Solta meu telefone, sua vaca”

No vídeo, as duas mulheres aparecem bem alteradas

Brasília – Uma briga entre uma professora do 2º ano do ensino médio do Instituto Federal de Brasília (IFB) e a mãe de uma aluna terminou na delegacia, nesta terça-feira (6) após xingamentos e agressão de ambas as partes.

Segundo relatos de testemunhas a confusão começou por conta de um desentendimento entre a professora e uma aluna, por uso de celular durante a aula.

“A professora explicava sobre o conteúdo de um simulado, e essa aluna mexia no celular e conversava. Mesmo depois de a professora pedir umas três vezes para ela prestar atenção, [a educadora] não foi ouvida. Ela sempre respeitou o problema de saúde da estudante, tanto que nunca havia exposto a condição dela”, contou uma aluna que testemunhou a confusão ao site Metrópoles.

A aluna saiu da sala e pediu à mãe que fosse ao colégio, quando teve início a uma briga entre a mãe e a professora que incluiu agressões físicas.

“Quando a professora voltou para a sala, disse aos outros alunos que a mãe da menina ameaçou processá-la, caso a filha fosse atingida por uma bola durante a aula”, citou uma testemunha.

No meio da confusão a mãe gritava: “Solta o meu telefone, sua vaca”. Em seguida, a educadora pede ajuda aos alunos. “Chama alguém, ela está me batendo”, pediu.

🚨 Briga entre mãe de aluna e professora viraliza nas redes sociais: “Solta meu telefone, sua vaca”. pic.twitter.com/Xaqcmzwwk6 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 7, 2023

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para atender a ocorrência e informou que o caso foi para “vias de fato”. “Ao chegar no local, a professora e mãe da aluna estavam separadas, cada uma em uma sala”, comunicou a corporação.

As envolvidas registrar ocorrência, na PMDF, e foram levadas para 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde assinaram termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por lesão corporal recíproca.

*Com informações do Metrópoles

