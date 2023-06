Uma lotérica em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, manteve o atendimento a clientes após um idoso de 79 anos morrer dentro do estabelecimento, na tarde de segunda (5).

O caso aconteceu na lotérica Paraíso, no Jardim América, e chamou a atenção de uma pessoa que passava pelo local e resolveu registrar a cena em vídeo.

O corpo do idoso foi coberto com uma manta metálica e estava em uma área isolada com fita. Ao lado, havia uma fila de clientes.

A reportagem tentou contato por telefone com o estabelecimento, mas as chamadas não foram atendidas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgências) atestaram a morte.

Na delegacia, o dono da lotérica disse que o idoso estava na fila quando passou mal e desmaiou.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou o caso foi registrado no 3° DP de São José dos Campos como morte suspeita e súbita, sem causa determinante aparente.

Veja no vídeo:

Lotérica mantém atendimento após idoso morrer no local. pic.twitter.com/uM1415XIvF — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 7, 2023

*Com informações da Folha de S.Paulo

