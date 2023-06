Trabalhador fica com os dedos presos em máquina de moer carne

Um homem ficou com os dedos presos em uma máquina de moer carne enquanto trabalhava em um açougue na Zona Sul da capital amazonense.

Socorrido pela população, o homem foi levado ao posto central do Corpo de Bombeiros, na mesma zona em que trabalha.

Os profissionais conseguiram desmontar parte do equipamento para tirar a mão do trabalhador do local, e em seguida, o mesmo foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais

VÍDEO: trabalhador escapa de ser prensado durante acidente em Manaus

Adolescente morre ao ser arremessado de moto em acidente no bairro Coroado

VÍDEO: Homem fica preso nas rodas de caminhão após grave acidente, na Zona Leste de Manaus