VÍDEO: Homem fica preso nas rodas de caminhão após grave acidente, na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito mobilizou pedestres e motoristas, na tarde desta segunda-feira (12), na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. O condutor de uma motocicleta ficou preso debaixo de um caminhão após uma colisão.

O homem ficou preso entre os pneus do caminhão, o que mobilizou passageiros e pedestres para ajudá-lo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem com uma das pernas presa na roda do caminhão. Ele geme de dor e se desespera.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer as vítimas envolvidas no acidente. As vitimas envolvidas no acidente foram encaminhadas à unidade de saúde de Manaus.

🚨 URGENTE: motociclista fica preso em roda de carreta após acidente de trânsito no Coroado. pic.twitter.com/gSMF5zEAPh — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 12, 2023

