Concurso da PRF: novo edital depende de criação de cargos

Um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi solicitado para o provimento de 4.902 vagas no país. No entanto, como era esperado, a realização do certame depende da criação de cargos.

Em ofício, o diretor-executivo da corporação, Antônio Jorge Azevedo Barbosa, informou que não há providências possíveis a serem adotadas pela PRF em relação ao aumento do número de cargos. O edital só seria viável caso o órgão recebesse a devida autorização para a reestruturação interna.

No documento, o diretor também reforça que foi encaminhado o pedido adicional de 238 aprovados no último concurso da PRF, realizado em 2021. Caso seja autorizada, a medida possibilitaria à Polícia Rodoviária Federal atingir o efetivo máximo previsto em lei, de 13.098 policiais.

