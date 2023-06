Marcelo Serrano cria drinques exclusivos para Kwati Club 2023, em Parintins

O responsável pela releitura do Moscow Mule, desenvolveu três drinques inspirados no Festival de Parintins

Um dos nomes mais famosos dentro e fora do País quando o assunto é a criação de drinques – e sabores, o bartender Marcelo Serrano é o responsável por criar três drinques exclusivos para a temporada 2023 do Kwati Club, que começa na próxima quinta-feira (29) e segue até o dia 2 de julho, em Parintins. Entre as novidades estão o uso de caramelo salgado e espuma de jambu, por exemplo.

De acordo com o responsável pela releitura do Moscow Mule eaquela ‘espuminha’ de gengibre, Serrano conta que o convite surgiu por meio de Egreen Baranda, uma das organizadoras do evento. “A gente se conhece desde 2012 do restaurante Brasserie Des Arts, em São Paulo. De lá para cá, desenvolvemos uma amizade e, agora, surgiu a oportunidade de fazermos essa parceria, tendo como inspiração uma das manifestações mais importantes do mundo que é o Festival Folclórico de Parintins”, conta ele.

Ainda de acordo com Serrano, as três criações vão agradar todo o tipo de público, mas cada um possui sua “personalidade”. O Kwati Sour, por exemplo, é composto de vodca, suco de limão, caramelo salgado, cointreau, gelo e, para finalizar, suco de abacaxi e espuma de jambu.

A outra criação é o drinque Caprichoso, composto de gin jambu, licor Frangelico, xarope de curaçau, suco de caju, gelo, tônica e licor de curaçau blue. Já o drinque Garantido, é composto de gin rosé, purê de framboesa, xarope de Grenadine, suco de limão, Campari, suco de maçã, gelo e espuma de gengibre.

“Esse é mais um diferencial do Kwati Club 2023. Buscamos sempre proporcionar para o nosso público uma experiência diferenciada e, com certeza, com as criações do Marcelo Serrano a diversão será ainda mais saborosa. Agora, é só escolher o drinque favorito e aproveitar”, finaliza Egreen Baranda. Vale ressaltar que os drinques serão servidos no espaço gastronômico do Belle Époque e no Villa Kwati.

Diversão

A programação no Kwati Club começa na quinta-feira, dia 29, com a tradicional e imperdível Festa dos Visitantes, a partir das 21h. No line-up 100% bovino estão: A Voz da Amazônia, David Assayag; Márcia Novo, Júlio Persil, Arlindo Neto, Curumins da Baixa, Jr Paulain e Toada de Roda, além dos DJs Alex e Adelino.

Na sexta-feira, dia 30, acontece a Farofa do Japa, com o cantor George Japa, que contará com as presenças de John Veiga, Ruivinha de Marte, além do Grupo Kboclos e DJ Bié.

No sábado, dia 1º, a grande atração será, sem dúvida, a Banda Eva, liderada pelo vocalista Felipe Pezzoni, e a DJ Camilla Brunetta, uma das convidadas do Festival Lolapalooza 2023. O público poderá conferir, ainda, Arlindo Neto e PA Chaves e Forró Ideal.

E no domingo, dia 2, para finalizar com ‘chave de ouro’, o Kwati Club recebe a Turma do Pagode, os cantores Undel Pinheiro, Klinger Jr, Leonardo Castelo e a DJ Rafa Militão.

Os ingressos podem ser adquiridos em Manaus (Pet Place – unidades Djalma Batista e Mundi, no Tupina Baranda e Studio Z, dos shoppings Sumaúma e Ponta Negra), em Parintins (Super Baranda), e também por meio do site ingressofly.com.

